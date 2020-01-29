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2020-01-29T12:30+0300
https://ria.ru/20200129/1564005992.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
https://cdn25.img.ria.ru/images/156395/90/1563959082_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_68bf5876bc38e4c4ce30b76d2ab6f970.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

12:30 29.01.2020
537
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве
Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега и околонулевая дневная температура ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погода будет облачная, с небольшими осадками, преимущественно это будет снег, мокрый снег. Температура воздуха наиболее низкая будет в ночь на первое число, порядка минус 2 - минус 4 градуса в Москве. Дневная температура в субботу около нуля градусов", - сказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье ночная температура ожидается ноль - минус 2, дневная температура останется в районе нуля градусов.
Не по сезону: первый за зиму сильный снегопад в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Метель началась минувшим вечером, к утру вторника площади и улицы запорошило снегом.

Уборка снега в Москве
1 из 15

Метель началась минувшим вечером, к утру вторника площади и улицы запорошило снегом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на в Москве
2 из 15

Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.

Уборка снега в Москве
3 из 15

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
4 из 15

До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Красной площади в Москве
5 из 15

Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Красной площади в Москве
6 из 15

На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.

Сотрудник коммунальной службы чистит парапет у Александровского сада в Москве от снега
7 из 15

Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
8 из 15

В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Дороги и тротуары обработали противогололедными материалами.

Сотрудник коммунальной службы чистит лестницу от снега в Москве
9 из 15

Дороги и тротуары обработали противогололедными материалами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Снегопад осложнил ситуацию на столичных трассах.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
10 из 15

Снегопад осложнил ситуацию на столичных трассах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
11 из 15

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.

Сотрудники коммунальной службы чистят тротуары от снега в Москве
12 из 15

С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вместе с тем погода нынешней зимой бьет многолетние рекорды.

Сотрудники коммунальной службы чистят детскую площадку от снега в Москве
13 из 15

Вместе с тем погода нынешней зимой бьет многолетние рекорды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
14 из 15

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Похолодания не будет и в ближайшие дни.

Мужчина убирает снег на площадке фестиваля Путешествие в Рождество в Москве
15 из 15

Похолодания не будет и в ближайшие дни.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Метель началась минувшим вечером, к утру вторника площади и улицы запорошило снегом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
6 из 15

На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 15

Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 15

В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 15

Дороги и тротуары обработали противогололедными материалами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Снегопад осложнил ситуацию на столичных трассах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 15

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 15

С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 15

Вместе с тем погода нынешней зимой бьет многолетние рекорды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
15 из 15

Похолодания не будет и в ближайшие дни.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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