Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

"В выходные дни погода будет облачная, с небольшими осадками, преимущественно это будет снег, мокрый снег. Температура воздуха наиболее низкая будет в ночь на первое число, порядка минус 2 - минус 4 градуса в Москве. Дневная температура в субботу около нуля градусов", - сказала Позднякова.