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https://ria.ru/20200128/1563969565.html
Не по сезону: первый за зиму сильный снегопад в Москве
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РИА Новости

Не по сезону: первый за зиму сильный снегопад в Москве

16:44 28.01.2020
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В Москве впервые с начала зимы почти сутки идет снег, коммунальщики работают в усиленном режиме. Как город справляется с непогодой, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Метель началась минувшим вечером, к утру вторника площади и улицы запорошило снегом.

Уборка снега в Москве
1 из 15

Метель началась минувшим вечером, к утру вторника площади и улицы запорошило снегом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на в Москве
2 из 15

Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.

Уборка снега в Москве
3 из 15

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с помощью снегоуборочной машины возле здания МГУ на Воробьевых горах в Москве
4 из 15

До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Красной площади в Москве
5 из 15

Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Красной площади в Москве
6 из 15

На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.

Сотрудник коммунальной службы чистит парапет у Александровского сада в Москве от снега
7 из 15

Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
8 из 15

В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Дороги и тротуары обработали противогололедными материалами.

Сотрудник коммунальной службы чистит лестницу от снега в Москве
9 из 15

Дороги и тротуары обработали противогололедными материалами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Снегопад осложнил ситуацию на столичных трассах.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
10 из 15

Снегопад осложнил ситуацию на столичных трассах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
11 из 15

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.

Сотрудники коммунальной службы чистят тротуары от снега в Москве
12 из 15

С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вместе с тем погода нынешней зимой бьет многолетние рекорды.

Сотрудники коммунальной службы чистят детскую площадку от снега в Москве
13 из 15

Вместе с тем погода нынешней зимой бьет многолетние рекорды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
14 из 15

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Похолодания не будет и в ближайшие дни.

Мужчина убирает снег на площадке фестиваля Путешествие в Рождество в Москве
15 из 15

Похолодания не будет и в ближайшие дни.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снегоуборочная техникаПогодаМоскваФото
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