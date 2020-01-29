Мурашко рассказал о работе по изменениям в структуре зарплат врачей

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минздрав РФ совместно с Минтрудом ведет работу по изменениям в структуре зарплат медиков, все будет сделано в срок, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отраслевая система оплаты труда в здравоохранении должна быть принята уже в апреле этого года.
"По зарплате мы с Минтрудом уже выделили людей для формирования этой группы для рассмотрения, мы в срок все сделаем, люди уже вчера начали работать, уже делают анализ тех дополнительных выплат, которые существуют в медицинской помощи... Работа идет", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.