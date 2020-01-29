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Мурашко рассказал о работе по изменениям в структуре зарплат врачей
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РИА Новости

Мурашко рассказал о работе по изменениям в структуре зарплат врачей

12:10 29.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минздрав РФ совместно с Минтрудом ведет работу по изменениям в структуре зарплат медиков, все будет сделано в срок, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отраслевая система оплаты труда в здравоохранении должна быть принята уже в апреле этого года.
"По зарплате мы с Минтрудом уже выделили людей для формирования этой группы для рассмотрения, мы в срок все сделаем, люди уже вчера начали работать, уже делают анализ тех дополнительных выплат, которые существуют в медицинской помощи... Работа идет", - сказал Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря 2019, 12:36Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей
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Михаил МурашкоТатьяна ГоликоваМинистерство труда и социальной защиты РФСовет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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