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Религия и мировоззрение
2020-01-29T17:19+0300
https://ria.ru/20200129/1564004606.html
Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне
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РИА Новости

Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне

12:04 29.01.2020 (обновлено: 17:19 29.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне очерняет историю и сделано в угоду европейским странам и США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.
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Политолог прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне
"Мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде европейских стран, когда звучат заявления от президентов Польши, Украины, политиков Прибалтийских стран, перечеркивающие память о наших дедах. Это не только кощунственно, но несправедливо и, в первую очередь, по отношению к памяти их дедов и прадедов, потому что сейчас они практически отрекаются от них", - сказал журналистам Володин в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности.
По его словам, Зеленский, сделав заявление в Польше, "отрекся от деда", участника Второй мировой войны.
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"(Зеленский) пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и Соединенных Штатов Америки сделать все, чтобы очернить нашу общую историю. Этого не должно происходить", - отметил спикер Госдумы.
"И мы должны понимать, что те, кто хочет отнять у нас историю, хочет ее переписать, пытаются забрать у нас больше, чем книги, описывающие эту историю, они хотят забрать у нас близких, которые погибли, дав возможность нам сегодня жить", - подчеркнул политик.
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Володин также отметил значимость истории войны для послевоенных поколений.
"Для того, чтобы смотреть в будущее, правильно было бы вспомнить прошлое. Вспомнить то прошлое, которое для нас было, если хотите, вопросом выбора. И в тот период времени многие страны, несмотря на идеологии, объединились. Хотя были противоречия непреодолимые. Сегодня крайне важно вспомнить о тех днях, потому что нашлись и люди, и политики, которые понимали, что без этого мир просто может перестать существовать", - отметил политик.
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