Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заявление президента Украины Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне очерняет историю и сделано в угоду европейским странам и США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

"Мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде европейских стран, когда звучат заявления от президентов Польши, Украины, политиков Прибалтийских стран, перечеркивающие память о наших дедах. Это не только кощунственно, но несправедливо и, в первую очередь, по отношению к памяти их дедов и прадедов, потому что сейчас они практически отрекаются от них", - сказал журналистам Володин в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности.

По его словам, Зеленский, сделав заявление в Польше, "отрекся от деда", участника Второй мировой войны.

"(Зеленский) пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и Соединенных Штатов Америки сделать все, чтобы очернить нашу общую историю. Этого не должно происходить", - отметил спикер Госдумы.

"И мы должны понимать, что те, кто хочет отнять у нас историю, хочет ее переписать, пытаются забрать у нас больше, чем книги, описывающие эту историю, они хотят забрать у нас близких, которые погибли, дав возможность нам сегодня жить", - подчеркнул политик.

Володин также отметил значимость истории войны для послевоенных поколений.