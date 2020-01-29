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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на директора школы
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РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на директора школы

11:56 29.01.2020 (обновлено: 11:57 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на директора школы в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Раскрыто разбойное нападение на директора школы в подъезде жилого дома. По подозрению в нападении на 65-летнюю директора школы задержан рецидивист", - сказано в сообщении.
Задержание
11 января, 17:32
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Ранее в полицию поступила информация о том, что вечером 23 января неизвестный похитил у 65-летней женщины, которая работает директором школы, кошелек со 100 рублями и банковскими картами, а также сотовый телефон iPhone 8. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".
Полицейские задержали 27-летнего неработающего петербуржца, ранее неоднократно судимого за разбои и грабежи. У подозреваемого изъяли похищенный смартфон.
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