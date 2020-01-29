В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на директора школы

"Раскрыто разбойное нападение на директора школы в подъезде жилого дома. По подозрению в нападении на 65-летнюю директора школы задержан рецидивист", - сказано в сообщении.

Ранее в полицию поступила информация о том, что вечером 23 января неизвестный похитил у 65-летней женщины, которая работает директором школы, кошелек со 100 рублями и банковскими картами, а также сотовый телефон iPhone 8. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".