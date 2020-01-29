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В Чебоксарах мужчина попытался ограбить банк в маске Гая Фокса
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РИА Новости

В Чебоксарах мужчина попытался ограбить банк в маске Гая Фокса

11:53 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Полиция устанавливает личность злоумышленника в маске Гая Фокса, попытавшегося похитить деньги из отделения банка в Чебоксарах, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.
Около 13.00 28 января в отделение банка по проспекту Максима Горького в Чебоксарах зашел мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у кассира денег.
На сайте регионального управления МВД размещена видеозапись с камеры наблюдения, демонстрирующая, как мужчина в черной одежде и белой маске Гая Фокса не спеша заходит в банк, хватает одну из сотрудниц за руку и куда-то ее уводит.
"По независящим от него обстоятельствам мужчина не смог довести задуманное до конца и покинул помещение. В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника", - говорится в сообщении.
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