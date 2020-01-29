В Чебоксарах мужчина попытался ограбить банк в маске Гая Фокса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Полиция устанавливает личность злоумышленника в маске Гая Фокса, попытавшегося похитить деньги из отделения банка в Полиция устанавливает личность злоумышленника в маске Гая Фокса, попытавшегося похитить деньги из отделения банка в Чебоксарах , сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Около 13.00 28 января в отделение банка по проспекту Максима Горького в Чебоксарах зашел мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у кассира денег.

На сайте регионального управления МВД размещена видеозапись с камеры наблюдения, демонстрирующая, как мужчина в черной одежде и белой маске Гая Фокса не спеша заходит в банк, хватает одну из сотрудниц за руку и куда-то ее уводит.