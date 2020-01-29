ЦБ будет следить за безопасностью сбора биометрии для систем банков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Банк России намерен следить за безопасностью сбора биометрических данных во внутренние системы банков, перечислил возможные риски, связанные с их внесением в собственные базы кредитных организаций, следует из проектов нормативных актов регулятора, опубликованных на сайте Госдумы.

Российские банки начали централизованный сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия, однако затем ЦБ пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией. Параллельно с запуском всероссийского проекта некоторые банки собирают биометрические данные клиентов в собственные базы.

В проектах нормативных актов ЦБ приводит такие риски, связанные со сбором данных во внутренние системы, как нарушение их целостности путем удаления или подмены, а также нарушение их достоверности и компрометация. "Угроза нарушения целостности (подмена, удаление) биометрических персональных данных, нарушения достоверности биометрических персональных данных (внесение фиктивных биометрических персональных данных), в том числе путем реализации целенаправленных действий", - перечислил регулятор.

Кроме того, ЦБ указал на необходимость защиты персональных данных криптографическими ключами, прошедшими проверку в ФСБ. Отдельно регулятор остановился на критериях, которым должны соответствовать мобильные приложения банков, с помощью которых они собирают биометрические данные: они должны использоваться для предоставления услуг физическим лицам, быть доступными для скачивания неограниченным кругом пользователей. Такое приложение должно использоваться для оказания услуг не менее, чем 50% клиентов, пользующихся мобильными приложениями конкретного банка.