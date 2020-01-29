Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T11:47+0300
https://ria.ru/20200129/1564003677.html
ЦБ будет следить за безопасностью сбора биометрии для систем банков
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4349f58a62b52559e28dbc7da3b2261.jpg
РИА Новости

ЦБ будет следить за безопасностью сбора биометрии для систем банков

11:47 29.01.2020
199
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Банк России намерен следить за безопасностью сбора биометрических данных во внутренние системы банков, перечислил возможные риски, связанные с их внесением в собственные базы кредитных организаций, следует из проектов нормативных актов регулятора, опубликованных на сайте Госдумы.
Российские банки начали централизованный сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия, однако затем ЦБ пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией. Параллельно с запуском всероссийского проекта некоторые банки собирают биометрические данные клиентов в собственные базы.
В проектах нормативных актов ЦБ приводит такие риски, связанные со сбором данных во внутренние системы, как нарушение их целостности путем удаления или подмены, а также нарушение их достоверности и компрометация. "Угроза нарушения целостности (подмена, удаление) биометрических персональных данных, нарушения достоверности биометрических персональных данных (внесение фиктивных биометрических персональных данных), в том числе путем реализации целенаправленных действий", - перечислил регулятор.
Девушка с телефоном
16 ноября 2019, 14:36
Эксперт оценил возможность сбора банками биометрии через смартфон
Кроме того, ЦБ указал на необходимость защиты персональных данных криптографическими ключами, прошедшими проверку в ФСБ. Отдельно регулятор остановился на критериях, которым должны соответствовать мобильные приложения банков, с помощью которых они собирают биометрические данные: они должны использоваться для предоставления услуг физическим лицам, быть доступными для скачивания неограниченным кругом пользователей. Такое приложение должно использоваться для оказания услуг не менее, чем 50% клиентов, пользующихся мобильными приложениями конкретного банка.
Отдельно ЦБ оговорил случаи, в которых кредитные организации могут самостоятельно определять возможность сбора биометрии, например, если в отношении банка проводится процедура ликвидации, а также для подразделений банка, в которых клиентов обслуживает один сотрудник.
Здание Центрального банка России в Москве
23 декабря 2019, 14:41
Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке
470038
Обсудить 0
Госдума РФФСБ РФЦентральный Банк РФМоскваРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Оплата покупки банковской картой
Исследование: 3% россиян не пользуются безналичной оплатой
Конституция Российской Федерации
В ОП предложили закрепить роль гражданского общества в Конституции
Здание министерства финансов РФ
Минфин предложил режим "одного окна" для бухотчетов организаций
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитет Совфеда поддержал закон о введении должности зампреда Совбеза
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Вид Анкары
Турция осудила отказ Бельгии в судебном преследовании сторонников РПК
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с премьер-министром Баварии
Стенд компании Mail.ru Group
Mail.ru Group начнет продажи "умной колонки" "Капсула"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
QR-код
Россияне перевели через СБП почти 70 миллиардов рублей за год
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье автомат и ружье изъяли у мужчины, угрожавшего жене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
Лента новостейМолния