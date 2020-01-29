В Алтайском крае ограничили движение на 19 участках дорог

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Движение для всех видов транспорта ограничено на 19 участках дорог в Алтайском крае из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Дорожные службы Алтайского края в среду ограничили движение на 23 трассах региона из-за сильного бокового ветра и метели.
"По состоянию на 10.00 (мск) 29.01.2020 продолжает действовать ограничение движения автотранспорта на 18 участках дорог краевого и один участок федерального значения для всех видов транспорта", - сказали в ведомстве.
Также движение ограничено для автобусов и грузовых автомобилей на одном участке федерального значения: Р-256 "Чуйский тракт" от 213 до 292 километра (Первомайский, Косихинский, Троицкий районы).
Всего на данных участках задействованы 262 человека и 166 единиц техники.