Китай своевременно передал России геном нового коронавируса

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Своевременная передача китайской стороной генома нового типа коронавируса позволила ученым из РФ быстро разработать экспресс-тесты для выявления вируса в организме, говорится в заявлении генконсульства РФ в Гуанчжоу.
"Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины", - говорится в сообщении дипмиссии.
Как ранее заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус, Китай мог в рекордные сроки установить патоген, вызвавший вспышку пневмонии, и оперативно поделился данными, что помогло соседним странам своевременно подготовиться к ситуации.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.