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Китай своевременно передал России геном нового коронавируса
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РИА Новости

Китай своевременно передал России геном нового коронавируса

11:18 29.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛаборант химлаборатории
Лаборант химлаборатории
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Лаборант химлаборатории. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Своевременная передача китайской стороной генома нового типа коронавируса позволила ученым из РФ быстро разработать экспресс-тесты для выявления вируса в организме, говорится в заявлении генконсульства РФ в Гуанчжоу.
"Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины", - говорится в сообщении дипмиссии.
В лаборатории
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Как ранее заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус, Китай мог в рекордные сроки установить патоген, вызвавший вспышку пневмонии, и оперативно поделился данными, что помогло соседним странам своевременно подготовиться к ситуации.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияВ мире
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