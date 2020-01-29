Китай своевременно передал России геном нового коронавируса

"Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины", - говорится в сообщении дипмиссии.