Борода: ФЕОР за 20 лет возвратили 23 исторические синагоги

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) за 20 лет возвратила 23 здания исторических синагог, а всего за этот период у организации появилось 95 новых синагог и общинных центров, заявил президент ФЕОР Александр Борода на открытии съезда организации в Москве.

"Благодаря поддержке президента и правительства России, федеральных и региональных органов власти, ФЕОР успешно реализует программу возвращения и восстановления исторических синагог, строительства общинных центров. За 20 лет работы возвращено 23 здания исторических синагог, построено и реконструировано 46 зданий", - сказал Александр Борода.

По его словам, изначально под эгидой ФЕОР работало 69 синагог и общинных центров, а сегодня – 164. Он также отметил, что за последние пять лет ФЕОР открыла еврейские культурные центры в Абакане, Жуковке, синагоги в Архангельске, Калининграде, реконструировала калужскую, казанскую, ивановскую и петербургскую синагоги.

Съезд, приуроченный к 20-летию ФЕОР, проходит 28-29 января в столичном Московском еврейском общинном центре. На него приглашены председатели общин и раввины из 140 городов страны, чиновники, представители благотворительных организаций и дипломаты, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. Участники говорят о противодействии ксенофобии и антисемитизму, обсуждают деятельность еврейских общин в области образования и социальной работы, а также поддержку молодых семей, сохранение исторической правды и развития еврейской общины России.