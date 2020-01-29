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Религия и мировоззрение
2020-01-29T11:16+0300
https://ria.ru/20200129/1564001470.html
Борода: ФЕОР за 20 лет возвратили 23 исторические синагоги
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_145f4b85219f4cf7d6627c5f85d23d6b.jpg
РИА Новости

Борода: ФЕОР за 20 лет возвратили 23 исторические синагоги

11:08 29.01.2020 (обновлено: 11:16 29.01.2020)
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) за 20 лет возвратила 23 здания исторических синагог, а всего за этот период у организации появилось 95 новых синагог и общинных центров, заявил президент ФЕОР Александр Борода на открытии съезда организации в Москве.
"Благодаря поддержке президента и правительства России, федеральных и региональных органов власти, ФЕОР успешно реализует программу возвращения и восстановления исторических синагог, строительства общинных центров. За 20 лет работы возвращено 23 здания исторических синагог, построено и реконструировано 46 зданий", - сказал Александр Борода.
По его словам, изначально под эгидой ФЕОР работало 69 синагог и общинных центров, а сегодня – 164. Он также отметил, что за последние пять лет ФЕОР открыла еврейские культурные центры в Абакане, Жуковке, синагоги в Архангельске, Калининграде, реконструировала калужскую, казанскую, ивановскую и петербургскую синагоги.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Съезд, приуроченный к 20-летию ФЕОР, проходит 28-29 января в столичном Московском еврейском общинном центре. На него приглашены председатели общин и раввины из 140 городов страны, чиновники, представители благотворительных организаций и дипломаты, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. Участники говорят о противодействии ксенофобии и антисемитизму, обсуждают деятельность еврейских общин в области образования и социальной работы, а также поддержку молодых семей, сохранение исторической правды и развития еврейской общины России.
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Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры. По информации пресс-службы Федерации, под эгидой ФЕОР действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".
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Религия и мировоззрениеевреиНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаХолокостМоскваАрхангельскКалининградрелигияОбщество
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