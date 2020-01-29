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У стюардессы, прилетевшей из Пекина в Шереметьево, нашли ОРВИ
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РИА Новости

У стюардессы, прилетевшей из Пекина в Шереметьево, нашли ОРВИ

10:59 29.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у аэропорта Шереметьево
Автомобиль скорой помощи у аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр бортпроводницы в Шереметьево, прилетевшей из Пекина, с признаками острой респираторной вирусной инфекции, на борту проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщила пресс-служба ведомства.
"Поступила информация о наличии бортпроводника в медицинском пункте терминала D ПАО "Аэрофлот", с признаками острой респираторной вирусной инфекции, прибывшим рейсом "Пекин – Москва (Шереметьево)" в 05.15. Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно выдвинулись в медицинский пункт", - говорится в сообщении.
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Бортпроводница находилась в Пекине, проживала в отеле и питалась там же, уточнили в пресс-службе. При осмотре медицинским работником выставлен предварительный диагноз ОРВИ, отметили в Роспотребнадзоре.
"На данном рейсе прибыло 238 пассажиров и 10 членов экипажа. На борту проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведена бесконтактная термометрия пассажиров, других лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено", - подчеркнули в пресс-службе.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорПекинШереметьево (аэропорт)
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