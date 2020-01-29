Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-29T10:59+0300
https://ria.ru/20200129/1564000866.html
На Урале власти призвали соблюдать моральные нормы на концерте Элджея
https://cdn24.img.ria.ru/images/153327/34/1533273464_0:19:2834:1613_1036x0_80_0_0_32fd80b5ea94c81e328f510b1c66f189.jpg
РИА Новости

На Урале власти призвали соблюдать моральные нормы на концерте Элджея

10:57 29.01.2020 (обновлено: 10:59 29.01.2020)
406
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей
Хип-хоп-исполнитель Элджей
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Министерство культуры Челябинской области направило организаторам концерта рэпера Элджея в Челябинске, который запланирован на март, обращение с просьбой соблюдать морально-нравственные нормы при его проведении, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, в адрес ведомства поступают многочисленные обращения граждан, в том числе от родителей по поводу концерта Элджея, который запланирован в Челябинске 15 марта: родители обеспокоены, что материал Элджея не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих композиций содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса.
"Министерство культуры Челябинской области разделяет обеспокоенность граждан предстоящим концертом в Челябинске. В связи с этим при реализации данного мероприятия требуем обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил", - сказала собеседница агентства.
Соответствующее обращение направлено организаторам концерта, уточнила она. В то же время в пресс-службе пояснили, что министерство культуры не может запретить коммерческим организациям проведение подобных мероприятий.
Как сообщало Челябинское УФАС, из регионального управления Роскомнадзора в УФАС перенаправлено обращение депутата Ленинского избирательного округа, который сообщил о жалобах родителей несовершеннолетних детей на анонсы концерта Элджея. Родители просят оказать содействие в его отмене, поскольку считают, что установленная возрастная категория 16+ "недопустима. Челябинское УФАС изучит информацию на предмет наличия в ней сведений рекламного характера.
Лукас Джаггер, сын поп-звезды Мика Джаггера
13 ноября 2019, 14:41Культура
Сын Мика Джаггера спел на русском трек рэперов Элджея и Feduk
830005
Обсудить 0
КультураРоскомнадзорЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Телеведущий Иван Ургант
Активисты приняли извинения Урганта и требуют удалить выпуск программы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье младенец умер от снотворного, подсыпанного ему в смесь
Скорая помощь
В Петербурге младенца госпитализировали из-за отравления гашишем
Площадь Валеро в Иерусалиме
МИД Индии призвал решить палестинский вопрос путем переговоров
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Комитет Совфеда поддержал закон о введении должности зампреда Совбеза
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье автомат и ружье изъяли у мужчины, угрожавшего жене
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл: суррогатное материнство поощряет торговлю детьми
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В ГД раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Оплата покупки банковской картой
Исследование: 3% россиян не пользуются безналичной оплатой
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве
Таяние льдов в Арктике
Ученый назвал причину глобального потепления
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Волгограде наркодилер при задержании ранил ножом полицейского
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным
Конституция Российской Федерации
В ОП предложили закрепить роль гражданского общества в Конституции
Кадр из фильма Искусство ограбления
Вышел трейлер фильма "Искусство ограбления" с Миком Джаггером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28American Airlines отменяет рейсы в Китай из-за эпидемии коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
Лента новостейМолния