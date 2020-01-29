На Урале власти призвали соблюдать моральные нормы на концерте Элджея

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Министерство культуры Челябинской области направило организаторам концерта рэпера Элджея в Челябинске, который запланирован на март, обращение с просьбой соблюдать морально-нравственные нормы при его проведении, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, в адрес ведомства поступают многочисленные обращения граждан, в том числе от родителей по поводу концерта Элджея, который запланирован в Челябинске 15 марта: родители обеспокоены, что материал Элджея не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих композиций содержат ненормативную лексику, пропаганду запрещенных веществ и секса.
"Министерство культуры Челябинской области разделяет обеспокоенность граждан предстоящим концертом в Челябинске. В связи с этим при реализации данного мероприятия требуем обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил", - сказала собеседница агентства.
Соответствующее обращение направлено организаторам концерта, уточнила она. В то же время в пресс-службе пояснили, что министерство культуры не может запретить коммерческим организациям проведение подобных мероприятий.
Как сообщало Челябинское УФАС, из регионального управления Роскомнадзора в УФАС перенаправлено обращение депутата Ленинского избирательного округа, который сообщил о жалобах родителей несовершеннолетних детей на анонсы концерта Элджея. Родители просят оказать содействие в его отмене, поскольку считают, что установленная возрастная категория 16+ "недопустима. Челябинское УФАС изучит информацию на предмет наличия в ней сведений рекламного характера.
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