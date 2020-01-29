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В Совфеде ответили на слова Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина
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РИА Новости

В Совфеде ответили на слова Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина

14:23 29.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны попыткой переписать историю.
Джабаров посчитал подобное поведение Кравчука "недостойным".
"Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю", — отметил сенатор в беседе с RT.
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Сенатор
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу возложил на СССР часть вины за начало Второй мировой войны.
Он упомянул и украинцев, которые принимали участие в освобождении Освенцима. При этом Зеленский не сказал, что концлагерь, как и Польшу, освободили солдаты советской армии.
Леонид Кравчук в эфире программы "60 минут" во время обсуждения слов Зеленского рассказал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове.
Телеведущая Ольга Скабеева
09:25
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
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Иосиф Сталин (Джугашвили)Адольф ГитлерВладимир ДжабаровОсвенцимСовет Федерации РФЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийМоскваРоссияУкраинаВ мире
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