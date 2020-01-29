В Совфеде ответили на слова Кравчука о "встрече" Гитлера и Сталина

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове перед началом Второй мировой войны попыткой переписать историю.
Джабаров посчитал подобное поведение Кравчука "недостойным".
"Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю", — отметил сенатор в беседе с RT.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу возложил на СССР часть вины за начало Второй мировой войны.
Он упомянул и украинцев, которые принимали участие в освобождении Освенцима. При этом Зеленский не сказал, что концлагерь, как и Польшу, освободили солдаты советской армии.