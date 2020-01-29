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Комитет Совфеда поддержал закон о введении должности зампреда Совбеза
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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал закон о введении должности зампреда Совбеза

10:45 29.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал на заседании в среду закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
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Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
19 января, 13:12
Медведев рассказал о введении должности зампреда Совбеза
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Дмитрий МедведевСовет Федерации РФГосдума РФСовет Безопасности РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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