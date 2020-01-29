Комитет Совфеда поддержал закон о введении должности зампреда Совбеза

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Комитет Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал на заседании в среду закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя.

Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину , что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.

Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.