Комитет Совфеда поддержал закон о введении должности зампреда Совбеза

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал на заседании в среду закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
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Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
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