В Петербурге младенца госпитализировали из-за отравления гашишем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Младенец госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на отравление гашишем в Санкт-Петербурге, ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 16 часов в полицию Выборгского района поступила телефонограмма о том, что из своей квартиры в одном из домов на Светлановскому проспекту с острым пероральным отравлением в тяжёлом состоянии госпитализирован мальчик 2019 года рождения. По предварительной информации, ребенок по месту жительства съел вещество растительного происхождения - гашиш", - сказано в сообщении.
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По данным полиции, семья ребенка на учете не состоит. По факту госпитализации мальчика проводится проверка.
Родителей ребенка доставили в полицию. Возбуждено административное производство по статье 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ").