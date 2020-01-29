В Петербурге младенца госпитализировали из-за отравления гашишем

"Около 16 часов в полицию Выборгского района поступила телефонограмма о том, что из своей квартиры в одном из домов на Светлановскому проспекту с острым пероральным отравлением в тяжёлом состоянии госпитализирован мальчик 2019 года рождения. По предварительной информации, ребенок по месту жительства съел вещество растительного происхождения - гашиш", - сказано в сообщении.