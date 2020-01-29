Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в среду утром. По уточненным данным, столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт "Платов", два легковых автомобиля и грузовой автомобиль Scania.
"В результате ДТП погибли двое мужчин - водитель легкового автомобиля Mercedes и водитель автобуса, семь пассажиров рейсового автобуса пострадали и направлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
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