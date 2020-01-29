Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T10:43+0300
https://ria.ru/20200129/1563999722.html
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564000171_0:316:1582:1206_1036x0_80_0_0_9f1d75d70970bea5c6f7a3d5867d85ca.jpg
РИА Новости

Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

10:31 29.01.2020 (обновлено: 10:43 29.01.2020)
38812
© "ROSTOF.RU"На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
© "ROSTOF.RU"
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.
© "ROSTOF.RU"На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
© "ROSTOF.RU"
На месте ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Стоп-кадр видео
Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в среду утром. По уточненным данным, столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт "Платов", два легковых автомобиля и грузовой автомобиль Scania.
"В результате ДТП погибли двое мужчин - водитель легкового автомобиля Mercedes и водитель автобуса, семь пассажиров рейсового автобуса пострадали и направлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
35103249
Обсудить 1
МВД РФРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске мать убила сына и покончила с собой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28American Airlines отменяет рейсы в Китай из-за эпидемии коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
Лента новостейМолния