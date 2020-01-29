Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в среду утром. По уточненным данным, столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт "Платов", два легковых автомобиля и грузовой автомобиль Scania.