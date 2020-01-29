В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
По его словам, авария произошла в районе Грушевского спуска в среду утром. Столкнулись автобус, следовавший в аэропорт "Платов", легковой автомобиль и грузовик.
"В результате аварии погиб водитель автобуса. Шесть человек пострадали", - сказал он.
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