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Довыборы в ростовское заксобрание пройдут 13 сентября
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РИА Новости

Довыборы в ростовское заксобрание пройдут 13 сентября

10:22 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Дополнительные выборы в законодательное собрание Ростовской области после гибели депутата Андрея Алабушева состоятся в единый день голосования 13 сентября, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.
Алабушев и его супруга были найдены погибшими во вторник в их доме в Зернограде. По предварительным данным следствия, на телах убитых обнаружены рубленые раны. Возбуждено уголовное дело.
"Дополнительные выборы будут 13 сентября, в единый день голосования. Согласно законодательству, мандат будет свободным до выборов", - сказал собеседник.
Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции "Единая Россия". Был избран по одномандатному избирательному округу №17. Закрепленные за депутатом территории: Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы. Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко".
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области и его супруги
10:10
Предполагаемый убийца ростовского депутата покончил с собой
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Убийство депутата в Ростовской областиЕдиная РоссияРостовская областьРостов-на-ДонуПолитика
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