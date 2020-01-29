Довыборы в ростовское заксобрание пройдут 13 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Дополнительные выборы в законодательное собрание Ростовской области после гибели депутата Андрея Алабушева состоятся в единый день голосования 13 сентября, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.
Алабушев и его супруга были найдены погибшими во вторник в их доме в Зернограде. По предварительным данным следствия, на телах убитых обнаружены рубленые раны. Возбуждено уголовное дело.
"Дополнительные выборы будут 13 сентября, в единый день голосования. Согласно законодательству, мандат будет свободным до выборов", - сказал собеседник.
Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции "Единая Россия". Был избран по одномандатному избирательному округу №17. Закрепленные за депутатом территории: Егорлыкский, Зерноградский и Целинский районы. Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко".