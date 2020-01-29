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Трутнев призвал местные власти решить проблему пробок во Владивостоке
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РИА Новости

Трутнев призвал местные власти решить проблему пробок во Владивостоке

10:17 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил городским властям сделать Владивосток удобным для жителей и решить проблему дорожных пробок.
"Мы сейчас по Владивостоку ехали, пробки большие, поэтому я прошу проделать эту работу, анализировать, чтобы этого не было, надо Владивосток сделать удобным для жителей", - сказал Трутнев во время совместного объезда городских объектов с губернатором региона Олегом Кожемяко и мэром города Олегом Гуменюком.
Ранее Трутнев остался недоволен расходованием денег и проведением ремонта дорог во Владивостоке. Он отмечал, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои деньги, а расширение улиц и дорог - за выделенные федеральным центром, для решения дорожного вопроса городские власти должны объединить свои усилия с ГИБДД и обязательно вынести вопрос на общественные слушания, так как все это делается для людей.
По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Владивостоку в 2019 году на реконструкцию и ремонт дорог было выделено 1,8 миллиарда рублей.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
25 ноября 2019, 13:10
Аксенов поручил разобраться с пробками в курортных городах Крыма
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Олег КожемякоЮрий ТрутневВладивостокРоссияОбщество
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