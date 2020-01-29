Трутнев призвал местные власти решить проблему пробок во Владивостоке

"Мы сейчас по Владивостоку ехали, пробки большие, поэтому я прошу проделать эту работу, анализировать, чтобы этого не было, надо Владивосток сделать удобным для жителей", - сказал Трутнев во время совместного объезда городских объектов с губернатором региона Олегом Кожемяко и мэром города Олегом Гуменюком.

Ранее Трутнев остался недоволен расходованием денег и проведением ремонта дорог во Владивостоке. Он отмечал, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои деньги, а расширение улиц и дорог - за выделенные федеральным центром, для решения дорожного вопроса городские власти должны объединить свои усилия с ГИБДД и обязательно вынести вопрос на общественные слушания, так как все это делается для людей.