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Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России
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РИА Новости

Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России

09:34 29.01.2020 (обновлено: 09:42 29.01.2020)
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© Фото : Министерство иностранных дел Республики КазахстанЕрмек Кошербаев
Ермек Кошербаев
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Казахстан
АЛМА-АТА, 29 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Ермека Кошербаева, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.
"Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Одновременно Кошербаев освобожден от должности заместителя главы внешнеполитического ведомства.
Пост посла Казахстана в России стал вакантным в декабре 2019 года, когда прежний посол Имангали Тасмагамбетов был освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.
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Кошербаев окончил в 1988 году Казахский государственный университет им. Кирова с присвоением квалификации "Преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке", а в 1993 - Дипломатическую академию министерства иностранных дел СССР по специальности "Международные отношения и внешняя политика".
Трудовой путь начал старшим инспектором по секретному делопроизводству министерства иностранных дел Казахской ССР. После этого занимал различные должности в системе МИД, администрации президента Казахстана, государственных и коммерческих организациях. С 2016 года занимал пост ответственного секретаря МИД Казахстана, а в январе 2019 года был назначен заместителем министра.
Опыт работы в зарубежных учреждениях Казахстана приобрел, занимая должность первого секретаря посольства Казахстана в Швейцарии 1996-1997 годах. Владеет казахским, русским, английским и корейским языками.
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Ермек КошербаевКасым-Жомарт ТокаевМИД КазахстанаРоссияКазахстанПолитика
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