Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России

АЛМА-АТА, 29 янв – РИА Новости. Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Ермека Кошербаева , который занимал должность заместителя министра иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.

"Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Одновременно Кошербаев освобожден от должности заместителя главы внешнеполитического ведомства.

Пост посла Казахстана в России стал вакантным в декабре 2019 года, когда прежний посол Имангали Тасмагамбетов был освобожден от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.

Кошербаев окончил в 1988 году Казахский государственный университет им. Кирова с присвоением квалификации "Преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке", а в 1993 - Дипломатическую академию министерства иностранных дел СССР по специальности "Международные отношения и внешняя политика".

Трудовой путь начал старшим инспектором по секретному делопроизводству министерства иностранных дел Казахской ССР. После этого занимал различные должности в системе МИД, администрации президента Казахстана, государственных и коммерческих организациях. С 2016 года занимал пост ответственного секретаря МИД Казахстана, а в январе 2019 года был назначен заместителем министра.