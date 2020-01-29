Британский экоактивист похвалил россиян за традицию моржевания

"Россия - это единственная страна в мире, где людей не надо как-то дополнительно привлекать к тому, чтобы плавать в холодной воде. Я говорю серьезно, у вас одни из лучших пловцов в холодной воде в мире. Каждый год проходит чемпионат мира по зимнему плаванию. Половина участников там из России. У вас очень хорошие традиции плавания зимой", - сказал Пью.

Сам Пью прославился именно тем, что плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки. После этого он приехал в Россию, где встретится со спецпредставителем президента по природоохранной деятельности Сергеем Ивановым и попросит руководство страны поддержать проект создания в Антарктиде охраняемых районов. Экстремал надеется, что, кроме России, еще 24 страны станут первопроходцами в этой затее.