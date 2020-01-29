У прибывшего в Кемерово из КНР больного ребенка коронавирус не выявили

В Китае распространяется коронавирус. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах. В РФ таких случаев не выявлено. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 5974 человек, 132 скончались.
Ранее сообщалось, что два пассажира рейса, взрослый и ребенок, прибывшие в аэропорт Кемерово из Китая, были отправлены в инфекционную больницу с симптомами респираторного заболевания. Для уточнения диагноза у пациентов были взяты анализы.
"Пациентам, прибывшим из КНР, назначен большой объём исследований. На данный момент у одного из пациентов (ребёнка) промежуточные результаты исследований указывают на обычную простуду (ОРЗ)", – рассказали в департаменте.