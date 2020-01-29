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У прибывшего в Кемерово из КНР больного ребенка коронавирус не выявили
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РИА Новости

У прибывшего в Кемерово из КНР больного ребенка коронавирус не выявили

09:30 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры, прибывшие из Китая, в аэропорту
Пассажиры, прибывшие из Китая, в аэропорту
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пассажиры, прибывшие из Китая, в аэропорту
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Промежуточные результаты анализов ребенка, прибывшего из Китая в Кемерово с симптомами респираторного заболевания и отправленного в больницу, указывают на ОРЗ, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
В Китае распространяется коронавирус. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах. В РФ таких случаев не выявлено. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 5974 человек, 132 скончались.
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Ранее сообщалось, что два пассажира рейса, взрослый и ребенок, прибывшие в аэропорт Кемерово из Китая, были отправлены в инфекционную больницу с симптомами респираторного заболевания. Для уточнения диагноза у пациентов были взяты анализы.
"Пациентам, прибывшим из КНР, назначен большой объём исследований. На данный момент у одного из пациентов (ребёнка) промежуточные результаты исследований указывают на обычную простуду (ОРЗ)", – рассказали в департаменте.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКемеровоКитай
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