Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу

"Вчера, 28 января, в Кемеровскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента (один взрослый и один ребенок), прибывшие из КНР (Хайнань) с респираторными симптомами. У пациентов забраны необходимые анализы для уточнения диагноза", – рассказали в пресс- службе.

Собеседница агентства добавила, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Кемеровской области усилен санитарно-карантинный контроль в воздушных пунктах пропуска через государственную границу (Кемерово и Новокузнецк) за лицами, пребывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии. Пассажиры проходят бесконтактную термометрию. Людей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами (кашель, одышка, першение в горле) принято решение госпитализировать в инфекционные стационары для дополнительного обследования и уточнения диагноза.