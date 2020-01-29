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Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
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РИА Новости

Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу

07:13 29.01.2020 (обновлено: 07:15 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Взрослого и ребенка с синдромами респираторного заболевания, прибывших в аэропорт Кемерово из Китая, где распространяется коронавирус, отправили в инфекционную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
"Вчера, 28 января, в Кемеровскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента (один взрослый и один ребенок), прибывшие из КНР (Хайнань) с респираторными симптомами. У пациентов забраны необходимые анализы для уточнения диагноза", – рассказали в пресс- службе.
Собеседница агентства добавила, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Кемеровской области усилен санитарно-карантинный контроль в воздушных пунктах пропуска через государственную границу (Кемерово и Новокузнецк) за лицами, пребывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии. Пассажиры проходят бесконтактную термометрию. Людей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами (кашель, одышка, першение в горле) принято решение госпитализировать в инфекционные стационары для дополнительного обследования и уточнения диагноза.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
04:44
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
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Распространение нового коронавирусаКемеровоКитайКемеровская областьПроисшествия
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