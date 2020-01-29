Британский экоактивист сравнил изменения климата со Второй мировой

"Изменения климата – это основополагающая проблема нашего поколения. У каждого поколения была такая. У дедов была Вторая мировая война, в 70-е это была деколонизация. Наш ответ на климатические проблемы определит все будущее человечества. Сейчас впервые в истории возникла проблема, которая ставит человечество под угрозу уничтожения", - сказал Пью.