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Британский экоактивист сравнил изменения климата со Второй мировой
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РИА Новости

Британский экоактивист сравнил изменения климата со Второй мировой

09:28 29.01.2020 (обновлено: 10:17 29.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБританский пловец-экстремал Льюис Пью
Британский пловец-экстремал Льюис Пью
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Британский пловец-экстремал Льюис Пью. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью рассказал в интервью РИА Новости, что считает климатические изменения таким же серьезным вызовом для человечества, каким стала в свое время Вторая мировая война.
"Изменения климата – это основополагающая проблема нашего поколения. У каждого поколения была такая. У дедов была Вторая мировая война, в 70-е это была деколонизация. Наш ответ на климатические проблемы определит все будущее человечества. Сейчас впервые в истории возникла проблема, которая ставит человечество под угрозу уничтожения", - сказал Пью.
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Льюис Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
Читайте полный текст интервью Льюиса Пью >>
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Льюис ПьюВторая мировая война (1939-1945)ВеликобританияООНВ мире
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