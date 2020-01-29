Британский экоактивист сравнил изменения климата со Второй мировой

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью рассказал в интервью РИА Новости, что считает климатические изменения таким же серьезным вызовом для человечества, каким стала в свое время Вторая мировая война.
"Изменения климата – это основополагающая проблема нашего поколения. У каждого поколения была такая. У дедов была Вторая мировая война, в 70-е это была деколонизация. Наш ответ на климатические проблемы определит все будущее человечества. Сейчас впервые в истории возникла проблема, которая ставит человечество под угрозу уничтожения", - сказал Пью.
Льюис Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.