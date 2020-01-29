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В столице Казахстана выпала трехмесячная норма осадков
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РИА Новости

В столице Казахстана выпала трехмесячная норма осадков

09:17 29.01.2020
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© Радио Sputnik Абзал Калиев / Перейти в фотобанкЗаснеженная площадь в Нур-Султане в январе 2020
Заснеженная площадь в Нур-Султане в январе 2020
© Радио Sputnik Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 29 янв - РИА Новости. Трехмесячная норма осадков выпала в столице Казахстана, где из-за непогоды власти объявили режим ЧС, сообщила в среду начальник управления краткосрочных прогнозов погоды Алуа Саханова.
В понедельник в Нур-Султане из-за сильного ветра и метели власти объявили режим ЧС. В среду метель и ветер сменились морозами, в городе отменены занятия для начальных классов из-за температуры ниже 24 градусов.
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкЖенщины с покупками "ловят" машину у дороги в Нур-Султане после обильного снегопада в январе 2020
Женщины с покупками ловят машину у дороги в Нур-Султане после обильного снегопада в январе 2020
© Sputnik / Абзал Калиев
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Женщины с покупками "ловят" машину у дороги в Нур-Султане после обильного снегопада в январе 2020
"Январь 2020 года отличился обильными снегопадами, сильными метелями, ветрами и аномально высокой температурой - выше нормы на шесть градусов. Норма составляет -14 градусов. На сегодняшний день количество осадков составляет 50 миллиметров при норме 16 миллиметров. Уже выпала трёхмесячная норма осадков. По сравнению с многолетними данными, такие обильные снегопады наблюдались 56 лет назад, в 1964 году", - цитирует Саханову пресс-служба акимата (мэрии) города.
По ее словам, в феврале "снег и метель ожидаются часто в течение месяца".
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМужчина идет по улице во время снежной метели в Нур-Султане.
Мужчина идет по улице во время снежной метели в Нур-Султане.
© Sputnik / Абзал Калиев
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Мужчина идет по улице во время снежной метели в Нур-Султане.
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Нур-СултанКазахстанВ мире
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