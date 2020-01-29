В столице Казахстана выпала трехмесячная норма осадков

Женщины с покупками "ловят" машину у дороги в Нур-Султане после обильного снегопада в январе 2020

Женщины с покупками "ловят" машину у дороги в Нур-Султане после обильного снегопада в январе 2020

"Январь 2020 года отличился обильными снегопадами, сильными метелями, ветрами и аномально высокой температурой - выше нормы на шесть градусов. Норма составляет -14 градусов. На сегодняшний день количество осадков составляет 50 миллиметров при норме 16 миллиметров. Уже выпала трёхмесячная норма осадков. По сравнению с многолетними данными, такие обильные снегопады наблюдались 56 лет назад, в 1964 году", - цитирует Саханову пресс-служба акимата (мэрии) города.