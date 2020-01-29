В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов

По информации на 8.58 мск среды, во "Внуково" задержаны 14 рейсов, в "Домодедово" один рейс задержан, девять отменено, в "Шереметьево" задержаны восемь рейсов.

Похолодания не будет и в ближайшие дни.

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.

Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.

На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.

До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.

Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.

Похолодания не будет и в ближайшие дни.

Похолодания не будет и в ближайшие дни.

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.

С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.

С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.

В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.

Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.

Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.

На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.

На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.

До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.

До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.

"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.

Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.

Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра пятницы из-за гололедицы. В среду в Москве ожидается облачная, пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега, температура воздуха будет колебаться в районе 0 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.