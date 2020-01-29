В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов

Метель началась минувшим вечером, к утру вторника площади и улицы запорошило снегом.
Метель началась минувшим вечером, к утру вторника площади и улицы запорошило снегом.
Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.
Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.
"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.
"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.
До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.
До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.
Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.
На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.
На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.
Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.
Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.
В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.
В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Дороги и тротуары обработали противогололедными материалами.
Дороги и тротуары обработали противогололедными материалами.
Снегопад осложнил ситуацию на столичных трассах.
Снегопад осложнил ситуацию на столичных трассах.
В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.
В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.
С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.
С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.
Вместе с тем погода нынешней зимой бьет многолетние рекорды.
Вместе с тем погода нынешней зимой бьет многолетние рекорды.
Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.
Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.
Метель началась минувшим вечером, к утру вторника площади и улицы запорошило снегом.
Усилению снегопада способствовал антициклон, который пришел на восток европейской территории России с Баренцева моря.
"Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз", — пообещали синоптики.
До конца января еще ожидаются осадки, поэтому снега на улицах прибавится.
Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.
На площади и улицы вышла спецтехника, плавильные пункты подготовились к приему снега.
Под особым контролем — крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады и остановки общественного транспорта.
В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Дороги и тротуары обработали противогололедными материалами.
Снегопад осложнил ситуацию на столичных трассах.
В Центре организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на автомобилях.
С начала года Москва перевыполнила норму по осадкам, говорят синоптики.
Вместе с тем погода нынешней зимой бьет многолетние рекорды.
Январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений.