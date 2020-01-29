Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T11:19+0300
https://ria.ru/20200129/1563995912.html
В Южно-Сахалинске прооперировали покусанного собаками мальчика
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:178:1920:1258_1036x0_80_0_0_e878d65a5639be3c64a80dbf222ed627.jpg
РИА Новости

В Южно-Сахалинске прооперировали покусанного собаками мальчика

08:26 29.01.2020 (обновлено: 11:19 29.01.2020)
1365
© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв — РИА Новости. Пострадавшего от укусов собак пятилетнего мальчика с курильского острова Итуруп прооперировали в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня ночью бригада врачей детской областной больницы приступила к операции. Она длилась более трех часов. Сейчас ребенок находится под наблюдением", — говорится в сообщении.

Школьный автобус
23 января, 16:57
В Пензенской области собака напала на девочку, выходившую из автобуса
О том, что в поселке Горячие Ключи стая бездомных собак напала на ребенка, стало известно накануне вечером. Мальчика доставили в районную больницу, но затем самолетом переправили в Южно-Сахалинск.
Состояние здоровья ребенка взял на контроль областной Минздрав. Прокуратура проводит проверку в отношении властей поселка.
Игрушка в палате детской больницы
23 января, 15:11
В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника
301323121
Обсудить 8
ИтурупЮжно-СахалинскПроисшествия
Рекомендуем
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Сергей Гуселетов
"Убил лучшего друга": кто застрелил и сжег троих жителей Усть-Илимска
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Пациент отделения психиатрии
Что стоит за историями о принудительной госпитализации
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Американец десять лет жил с червем в мозге
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске мать убила сына и покончила с собой
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд рассказал о сокращении размера прожиточного минимума
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
Лента новостейМолния