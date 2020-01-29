В Южно-Сахалинске прооперировали покусанного собаками мальчика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв — РИА Новости. Пострадавшего от укусов собак пятилетнего мальчика с курильского острова Итуруп прооперировали в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня ночью бригада врачей детской областной больницы приступила к операции. Она длилась более трех часов. Сейчас ребенок находится под наблюдением", — говорится в сообщении.
О том, что в поселке Горячие Ключи стая бездомных собак напала на ребенка, стало известно накануне вечером. Мальчика доставили в районную больницу, но затем самолетом переправили в Южно-Сахалинск.
Состояние здоровья ребенка взял на контроль областной Минздрав. Прокуратура проводит проверку в отношении властей поселка.
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