На Курилах выяснят обстоятельства нападения собак на мальчика

"В ходе проверки будет дана оценка в том числе деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения, их отлову. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.