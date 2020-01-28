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На Курилах выяснят обстоятельства нападения собак на мальчика
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РИА Новости

На Курилах выяснят обстоятельства нападения собак на мальчика

17:04 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – РИА Новости. Прокуратура выясняет обстоятельства нападения бездомных собак на пятилетнего мальчика в поселке Горячие Ключи на курильском острове Итуруп, сообщает во вторник пресс-служба Сахалинской областной прокуратуры.
"В ходе проверки будет дана оценка в том числе деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения, их отлову. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
По информации местных СМИ, с многочисленными травмами ребенка во вторник санрейсом отправили в областную детскую больницу в Южно-Сахалинск.
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ИтурупЮжно-СахалинскПроисшествия
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