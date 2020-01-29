В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Новые санкции в отношении Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе , заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.

Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году. В частности, под ограничения попали председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров региона Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев . Санкции предполагают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов.

"Евросоюз, который заявляет о своем единстве и пытается его всеми возможными способами демонстрировать, на самом деле далеко уже давным-давно не един. Там нет единой политики. Очередной пакет санкций — это политический демарш", — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, санкции — это продолжение неадекватной политики по отношению к Крыму как субъекту Российской Федерации.

"Эти санкции не несут никаких угроз <...>. Европейские чиновники вынуждены принимать такие решения под давлением западных советчиков, без учета мнения своих граждан, чтобы их на какое-то время оставили в покое", — заключил вице-спикер.

Ранее схожую точку зрения высказал попавший под ограничения Развозжаев. Он подчеркнул, что не удивлен, и напомнил, что политика запретов наносит ущерб интересам бизнеса в Европе.