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https://ria.ru/20200129/1563995489.html
В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе
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РИА Новости

В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

07:50 29.01.2020 (обновлено: 08:59 29.01.2020)
17054
© Фото : Александр АндреевКрым
Крым
© Фото : Александр Андреев
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.
Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году. В частности, под ограничения попали председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров региона Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Санкции предполагают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов.

"Евросоюз, который заявляет о своем единстве и пытается его всеми возможными способами демонстрировать, на самом деле далеко уже давным-давно не един. Там нет единой политики. Очередной пакет санкций — это политический демарш", — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, санкции — это продолжение неадекватной политики по отношению к Крыму как субъекту Российской Федерации.
"Эти санкции не несут никаких угроз <...>. Европейские чиновники вынуждены принимать такие решения под давлением западных советчиков, без учета мнения своих граждан, чтобы их на какое-то время оставили в покое", — заключил вице-спикер.
Ранее схожую точку зрения высказал попавший под ограничения Развозжаев. Он подчеркнул, что не удивлен, и напомнил, что политика запретов наносит ущерб интересам бизнеса в Европе.
Индивидуальные санкции против граждан России и Украины впервые ввели в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевали на полгода. Последний раз их пролонгировали в сентябре прошлого года на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года.
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Глава МИД Британии пообещал поддерживать жесткие санкции из-за Крыма
1845736815
Обсудить 7
Михаил РазвожаевЕвросоюзКрымВ мире
Популярные комментарии
не пустят к себе пару человек.. ))) зато как громко - САНКЦИИ!!
29 января, 09:05
wwiking7000
2370003
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