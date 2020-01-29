Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Животный мир пролива Ла-Манш стал чрезвычайно беден, рыбу будто заменили на мусор, сказал в интервью РИА Новости переплывавший его британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью.
"Полтора года назад я переплыл Ла-Манш. Не поперек, а вдоль. Заплыв длился 49 дней. За это время я увидел несколько дельфинов, одну черепаху, несколько птиц и больше ничего. Каждый пляж со стороны Великобритании был загрязнен пластиком. Как будто всю рыбу из океана просто взяли и заменили на пластик", - сказал Пью.
Он отметил, что такая критическая ситуация сложилась в Англии, где пляжи регулярно чистят. По его словам, в некоторых странах Юго-Восточной Азии дела с замусоренностью обстоят еще хуже – там кучи пластика на берегу могут быть по плечо взрослому человеку. Даже на арктическом архипелаге Шпицберген, уточнил Пью, "повсюду пластик". Спортсмен сказал, что видел, как белые медведи там вынуждены взбираться по "горам мусора".
Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
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