Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T03:55+0300
https://ria.ru/20200129/1563993942.html
На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады
https://cdn23.img.ria.ru/images/155994/96/1559949651_0:55:1262:764_1036x0_80_0_0_eef09c1ba8e231c8d4a0e272bfd05bd8.jpg
РИА Новости

На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады

03:55 29.01.2020
1280
CC BY 3.0 / ВО Свобода / Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол
Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол
CC BY 3.0 / ВО Свобода /
Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол . Архивное фото
КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства.
Инцидент с Черновол произошел во время брифинга первого замдиректора бюро Александра Бабикова, где тот заявил, что никогда не защищал интересы экс-президента Виктора Януковича и не знаком с ним лично. В начале брифинга присутствовала Черновол, затем у нее состоялся диалог с полицией. К концу брифинга Черновол из зала исчезла, в коридоре были слышны крики. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала возбудить уголовное дело в связи с нападением неизвестных на Черновол и депутата Марию Ионову.
"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связанного с сопротивлением представителю власти, который прекращал хулиганские действия указанного лица (часть 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины)", - сообщается на сайте ведомства.
По его предварительной информации, Черновол во вторник проникла на охраняемую территорию бюро через забор с колючей проволокой. "После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон", - сообщается на сайте.
Из-за этого Черновол вывели из зала проведения брифинга, говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Экс-депутату грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
7 ноября 2019, 16:32
Экс-депутат Рады подала заявление в СБУ о госизмене главы офиса Зеленского
26310001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеТатьяна ЧерноволВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Освобождение советскими войсками узников концлагеря Аушвиц
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
17:42Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
17:42Врио главы Чувашии не стал комментировать отставку Игнатьева
Лента новостейМолния