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Mail.ru Group начнет продажи "умной колонки" "Капсула"
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РИА Новости

Mail.ru Group начнет продажи "умной колонки" "Капсула"

03:30 29.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтенд компании Mail.ru Group
Стенд компании Mail.ru Group
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Стенд компании Mail.ru Group . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Mail.ru Group (MRG) в среду открывает предзаказы на свою "умную колонку" "Капсула" на базе голосового ассистента "Маруся", продажи стартуют до конца первого квартала по цене 6,99 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
"Капсула" — первая колонка на российском рынке, которая позволит владельцу совершать онлайн-звонки, слушать музыку из плейлиста "ВКонтакте" (ВК, принадлежит MRG - ред.) и работать с пластиковыми RFID-картами. Колонка может рассказать последние новости, рассчитать время в пути до работы, напомнить о важных делах и решить другие ежедневные вопросы. Колонка появится на прилавках уже в этом квартале", - сказали в компании.
Точных сроков старта продаж в MRG не называют. Представитель компании Артем Попов отметил лишь, что оформившие предзаказ на сайте Mail.ru за несколько дней до старта продаж получат письмо, где будет указана точная дата, а также удобные варианты приобретения (доставка курьером или самовывоз). При этом источник в компании сказал РИА Новости, что устройства могут появиться в продаже в конце февраля - начале марта.
Как уточнили в компании, воспользоваться функцией онлайн-звонков смогут владельцы аккаунтов в ВК и звонить всем в списке друзей в соцсети. Авторизация в ВК также дает возможности для прослушивания музыки. В колонку добавлена интеллектуальная система музыкальных рекомендаций, подбирающая треки с учетом пользовательских интересов. Через "Капсулу" можно слушать композиции, созданные искусственным интеллектом в разных музыкальных жанрах.
Логотип компании МТС
25 декабря 2019, 03:50
МТС выпустит "умную" колонку с голосовым помощником Марвином
Кроме того, в колонке предусмотрены инструменты для развития интеллекта и тренировки памяти: встроенная в колонку "Маруся" делится знаниями в формате игр и викторин, рассказывает интересные факты. Для детей есть обучающие программы, адаптированные под разные возрастные группы. Для обучения ребенка, который пока не может сформулировать речевой запрос, можно будет приобрести интерактивные пластиковые RFID-карты, на которых записаны развивающие игры, забавные звуки и другой контент. Также "Капсула" интегрирована в системы "умного дома": с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами MRG в создании технологий для "умного дома" стали "Ростелеком" и Redmond.
Акустическая система колонки состоит из трех динамиков и усилителя звука. Мощность колонки составляет 30 ватт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15-20 ватт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов. В вечернее время можно включить специальный режим, при котором низкие частоты звучат тише. Вес колонки – 1,46 килограмма, она поддерживает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi, NFC, Bluetooth.
Летом 2018 года на рынок "умных колонок" вышел "Яндекс", начав продавать свое первое устройство - "Яндекс.Станцию" по 9,99 тысячи рублей. Свою колонку с голосовым помощником "Марвин" в первой половине 2020 года планирует запустить в продажу МТС. Как писали СМИ, такое устройство разрабатывает и Сбербанк.
Умная колонка
19 июня 2019, 14:36РИА Наука
Медики из США научили умные колонки "слышать" сердечные приступы
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Mail.Ru GroupТехнологииЭкономика
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