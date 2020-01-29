ХАМАС: "сделка века" Трампа нарушает международное право

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Предложенный США план мирного палестино-израильского урегулирования, так называемая "сделка века", нарушает нормы международного права, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим.
По мнению Наима, представленный США план толкает конфликт "в очень опасную область, где существуют идеологические и религиозные объяснения для любых планов и любых решений или для любого будущего сосуществования".
"Я думаю, что это серьезное нарушение международного права и очень серьезный, очень опасный подрыв международной легитимности касательно (палестино-израильского - ред.) конфликта", - заявил собеседник агентства.
По его словам, "сделка века" является "отличным театрализованным представлением для продажи иллюзий".
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник заявил, комментируя предложенную США "сделку века", что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".