ХАМАС: "сделка века" Трампа нарушает международное право

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Предложенный Предложенный США план мирного палестино-израильского урегулирования, так называемая " сделка века ", нарушает нормы международного права, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим.

По мнению Наима, представленный США план толкает конфликт "в очень опасную область, где существуют идеологические и религиозные объяснения для любых планов и любых решений или для любого будущего сосуществования".

"Я думаю, что это серьезное нарушение международного права и очень серьезный, очень опасный подрыв международной легитимности касательно (палестино-израильского - ред.) конфликта", - заявил собеседник агентства.

По его словам, "сделка века" является "отличным театрализованным представлением для продажи иллюзий".

Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.