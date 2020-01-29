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Зариф назвал предложенную США "сделку века" кошмаром
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РИА Новости

Зариф назвал предложенную США "сделку века" кошмаром

01:10 29.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "кошмаром" предложенную США "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию.
"Так называемая "сделка века" - это просто проект мечты для обанкротившегося застройщика. Это кошмар для региона и для мира. И, мы надеемся, это призыв к действию для всех мусульман, которые пошли по ложному следу", - написал Зариф в Twitter.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию обречена на провал, Тегеран готов противодействовать ей.
Президент США Дональд Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампПалестинаИранСШАИзраильВ мире
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