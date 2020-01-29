Трамп пообещал открыть американское представительство в Палестине

"Насколько позволяют законы, США вновь разрешат открытие офиса делегации Организации освобождения Палестины (в Вашингтоне), откроют представительскую миссию при Палестинской национальной администрации по усмотрению США, в подходящем месте на территории, отведенной палестинскому государству", - говорится в документе.