Трамп пообещал открыть американское представительство в Палестине

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа обещает, что откроет представительство в Палестине во время переговоров по ближневосточному урегулированию, а также планирует возобновить "разумную" помощь палестинцам, говорится в плане администрации по урегулированию.
"Насколько позволяют законы, США вновь разрешат открытие офиса делегации Организации освобождения Палестины (в Вашингтоне), откроют представительскую миссию при Палестинской национальной администрации по усмотрению США, в подходящем месте на территории, отведенной палестинскому государству", - говорится в документе.
План предполагает также, что США "предпримут шаги по возобновлению помощи Западному берегу и Газе настолько, насколько это разумно и целесообразно".
Кроме того, администрация обязуется помогать международным инициативам помощи палестинцам, включая улучшение электро- и водоснабжения, обеспечение свободного товарооборота и создание новых рабочих мест.