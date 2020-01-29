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Трамп пообещал открыть американское представительство в Палестине
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РИА Новости

Трамп пообещал открыть американское представительство в Палестине

00:16 29.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа обещает, что откроет представительство в Палестине во время переговоров по ближневосточному урегулированию, а также планирует возобновить "разумную" помощь палестинцам, говорится в плане администрации по урегулированию.
"Насколько позволяют законы, США вновь разрешат открытие офиса делегации Организации освобождения Палестины (в Вашингтоне), откроют представительскую миссию при Палестинской национальной администрации по усмотрению США, в подходящем месте на территории, отведенной палестинскому государству", - говорится в документе.
План предполагает также, что США "предпримут шаги по возобновлению помощи Западному берегу и Газе настолько, насколько это разумно и целесообразно".
Кроме того, администрация обязуется помогать международным инициативам помощи палестинцам, включая улучшение электро- и водоснабжения, обеспечение свободного товарооборота и создание новых рабочих мест.
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