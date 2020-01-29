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Формирование нового правительства
2020-01-29T02:09+0300
https://ria.ru/20200129/1563991666.html
Вице-премьер Трутнев займется вопросами Дальнего Востока и Арктики
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_f2f4a93e00098194d1c66a55d433dea3.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Трутнев займется вопросами Дальнего Востока и Арктики

00:14 29.01.2020 (обновлено: 02:09 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВице-премьер Трутнев
Вице-премьер Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вице-премьер Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития, соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров.
Согласно информации, Трутнев будет заниматься государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития ДФО, регулированием в сфере предоставления финансовой помощи ДФО и разработкой и реализацией государственных инвестиционных проектов, а также повышением результативности бюджетных расходов в ДФО.
Кроме того, вице-премьер будет курировать мероприятия федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, а также государственную политику в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны и Северного Кавказа.
Трутнев также будет заниматься государственной политикой в области социально-экономического развития приоритетных территорий России и созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.
Вице-премьер координирует деятельность Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Формирование нового правительстваЮрий ТрутневРоссияПолитика
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