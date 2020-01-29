Вице-премьер Трутнев займется вопросами Дальнего Востока и Арктики

Согласно информации, Трутнев будет заниматься государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития ДФО, регулированием в сфере предоставления финансовой помощи ДФО и разработкой и реализацией государственных инвестиционных проектов, а также повышением результативности бюджетных расходов в ДФО.

Кроме того, вице-премьер будет курировать мероприятия федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, а также государственную политику в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны и Северного Кавказа.

Трутнев также будет заниматься государственной политикой в области социально-экономического развития приоритетных территорий России и созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.