Вице-премьер Трутнев займется вопросами Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития, соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров.
Согласно информации, Трутнев будет заниматься государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития ДФО, регулированием в сфере предоставления финансовой помощи ДФО и разработкой и реализацией государственных инвестиционных проектов, а также повышением результативности бюджетных расходов в ДФО.
Кроме того, вице-премьер будет курировать мероприятия федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, а также государственную политику в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны и Северного Кавказа.
Трутнев также будет заниматься государственной политикой в области социально-экономического развития приоритетных территорий России и созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.
Вице-премьер координирует деятельность Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.