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К Путину едет премьер Баварии. Почему немцы зачастили в Москву
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РИА Новости

К Путину едет премьер Баварии. Почему немцы зачастили в Москву

08:00 29.01.2020 (обновлено: 08:23 29.01.2020)
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© AFP 2019 / Odd AndersenМаркус Зедер в Лейпциге
Маркус Зедер в Лейпциге
© AFP 2019 / Odd Andersen
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Ни санкции, ни международное давление не пугают одного из главных торгово-экономических партнеров России — Баварию. Руководство федеральной земли не желает оставлять Москву и за рамками политического диалога. О сотрудничестве с крупнейшим регионом Германии — в материале РИА Новости.

Исключительно деловой визит

Альпийские горнолыжные склоны, надежные автомобили, пивные фестивали и колбаски — все это Бавария, федеральная земля на юго-востоке Германии. 29 января в Москве с Владимиром Путиным встретится глава региона Маркус Зедер, и им будет что обсудить.
Немецкой прессе баварский премьер заявил, что поездка согласована с федеральным правительством и лично Ангелой Меркель. Программа рабочего визита, подчеркнул он, исключительно деловая.
Встречи с Путиным для высокопоставленных баварцев не редкость. Предшественник Зедера Хорст Зеехофер, возглавляющий сейчас МВД, встречался с Путиным в 2017 году дважды. Его Зедер, кстати, сменил не только на посту премьер-министра, но и в партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая создает единую фракцию в бундестаге с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Возглавил он ее в январе 2019-го.
Зедер — сторонник развития связей с Россией не только в экономике. Он считает, что Москве не место на "скамье штрафников" в мировой политике. Ориентированный на трансатлантическое партнерство, он последовательно выступает за диалог с Россией.
Поддерживал баварский лидер и проект "Северный поток — 2". Зедер недоумевает: "Почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию?" Для ФРГ важны любые варианты, которые помогут обеспечить стабильное энергоснабжение.
© AFP 2019 / Odd AndersenПремьер-министр Баварии Маркус Зедер
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер
© AFP 2019 / Odd Andersen
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер
Вместе с Зедером в Россию отправились руководитель государственной канцелярии Баварии Флориан Херман и Вольфганг Ишингер, председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности — в 2020-м она начнется 14 февраля. Главу федеральной земли в этот раз также ждут встречи с мэром российской столицы Сергеем Собяниным и представителями гражданского общества.

Важные партнеры

Бавария — без преувеличения крупный партнер для России. Размер ВВП региона в 2017 году оценивался в 594,4 миллиарда евро — седьмое место в Евросоюзе. Более того, федеральная земля — один из ключевых мировых поставщиков товаров и услуг: экспорт приносит Баварии каждый второй евро. А среди всемирно известных региональных компаний — BMW, Audi, MAN, Siemens, Airbus, Adidas, Hochland.
Отношения между тогда еще СССР и федеральной землей зарождались в конце 1980-х, а в 1995-м в Москве появилось представительство Баварии. Сегодня Россия занимает важное место среди пятнадцати крупнейших торговых партнеров территории. Особенно ценят российские покупатели технологические разработки, продукцию машиностроения, автопрома, химической промышленности и электронику. Российский же экспорт в Баварию — главным образом газ и нефть.
Не скупятся баварские предприятия на инвестиции, вкладывают средства в российские производства, открывают представительства. В Калининграде, например, с 1999 года собирают автомобили BMW, а в июне 2019-го стало известно, что немецкая компания Durr займется строительством нового завода.
Министерство экономики региона каждый год отправляет в Москву делегации для поддержания и развития экономических контактов с российскими партнерами. Представительство Баварии регулярно проводит в России встречи, форумы, круглые столы и другие мероприятия.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума — 2017
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума — 2017
В то же время частые визиты в российскую столицу предшественника Зедера можно объяснить личностью Хорста Зеерхофера. Это отчасти было связано с внутриполитической ситуацией в Германии и его желанием самоутвердиться на родине.
Сейчас же личностные факторы играют куда меньшую роль, отмечает в разговоре с РИА Новости Александр Кокеев, германист, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН. "Главное — более развитые торгово-экономические контакты. Это ядро взаимоотношений, есть о чем говорить", — считает эксперт.
Однако тесные и во многом успешные связи — взять хотя бы высокоскоростные поезда "Сапсан" производства Siemens — не обходятся без проблем. Зачастую они не связаны ни с санкциями, ни с международным давлением. Уверенность немецких бизнесменов в чрезмерной бюрократизации, коррупции и плохом инвестиционном климате в России — особые темы для обсуждения.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Берлине
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"Учитывать подход Путина"

Хотя Маркус Зедер подчеркнул, что визит в Россию будет деловым, приезд Вольфганга Ишингера дает основания полагать, что встреча не ограничится разговорами об экономике и бизнес-сотрудничестве.
Ишингер — нередкий гость в Москве. Он регулярно посещает "Примаковские чтения", организуемые Институтом мировой экономики и международных отношений РАН. Кроме того, будучи видным дипломатом (он представлял Германию в США и в Великобритании), Ишингер общается с российскими представителями и в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом отношение политика к России нельзя назвать благосклонным. В 2019-м он выступил против возрождения формата "Большой восьмерки", означающего возвращение в этот клуб Москвы. Годом ранее в одном из интервью Ишингер говорил о необходимости создания армии ЕС, чтобы противостоять российской угрозе. Он также критически отзывался о российско-сербском "славянском братстве". По его мнению, поддержка Москвой Белграда объясняется желанием помешать расширению НАТО на Восток.
© Фото : MSC / KuhlmannГлава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
© Фото : MSC / Kuhlmann
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер
Однако незадолго до поездки в Москву, 13 января, Ишингер в беседе с журналистами ZDF отметил, что при решении международных кризисов хорошо бы учитывать подход Владимира Путина.
В частности, речь шла об ирано-американских отношениях. Он раскритиковал поддержку Дональдом Трампом протестующих иранцев, вышедших на улицы после крушения украинского "Боинга" недалеко от Тегерана.
"Что если людей в Тегеране побьют или расстреляют службы безопасности? Кто тогда им поможет? Мы им можем помочь? Я в этом не уверен", — рассуждал Ишингер. Продвигать смену режима в Иране опасно, считает он, ведь неизвестно, кто может прийти на смену муллам.
Дипломат указал, что для влияния в регионе необходимо "политическое убеждение": "Нужна умная дипломатия и, если потребуется, военная поддержка — методы, которых Владимир Путин придерживается и в Сирии, и в Ливии, и в вопросе Ирана".
Несмотря на подобные заявления и заметное расширение контактов с Германией на высшем уровне — и визит Меркель в Москву в начале января, и приглашение Путина на конференцию по Ливии в Берлин, — торопить события и преувеличивать их значимость не стоит, уверен собеседник РИА Новости Александр Кокеев. "Есть сдвиги, но санкции пока никто не отменяет, кричать, что перевернута страница, мы не можем", — подчеркивает эксперт.
Говоря о внешнеполитической важности визитов, нельзя упускать из виду тандем Франции и Германии в руководстве Евросоюзом. "Для Берлина важно вернуть роль активного переговорщика с Россией после того, как Эммануэль Макрон перехватил инициативу", — отмечает Кокеев. Однако в реальности при всем стремлении французского лидера привлечь Россию к диалогу у Германии есть для этого более прочная экономическая опора.
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Маркус ЗедерСеверный поток — 2Владимир ПутинГерманияБаварияВ мире
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