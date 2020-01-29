К Путину едет премьер Баварии. Почему немцы зачастили в Москву

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Ни санкции, ни международное давление не пугают одного из главных торгово-экономических партнеров России — Баварию. Руководство федеральной земли не желает оставлять Москву и за рамками политического диалога. О сотрудничестве с крупнейшим регионом Германии — в материале РИА Новости.

Исключительно деловой визит

Альпийские горнолыжные склоны, надежные автомобили, пивные фестивали и колбаски — все это Бавария, федеральная земля на юго-востоке Германии. 29 января в Москве с Владимиром Путиным встретится глава региона Маркус Зедер, и им будет что обсудить.

Немецкой прессе баварский премьер заявил, что поездка согласована с федеральным правительством и лично Ангелой Меркель. Программа рабочего визита, подчеркнул он, исключительно деловая.

Встречи с Путиным для высокопоставленных баварцев не редкость. Предшественник Зедера Хорст Зеехофер, возглавляющий сейчас МВД, встречался с Путиным в 2017 году дважды. Его Зедер, кстати, сменил не только на посту премьер-министра, но и в партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая создает единую фракцию в бундестаге с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Возглавил он ее в январе 2019-го.

Зедер — сторонник развития связей с Россией не только в экономике. Он считает , что Москве не место на "скамье штрафников" в мировой политике. Ориентированный на трансатлантическое партнерство, он последовательно выступает за диалог с Россией.

Поддерживал баварский лидер и проект "Северный поток — 2". Зедер недоумевает: "Почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из России в Германию?" Для ФРГ важны любые варианты, которые помогут обеспечить стабильное энергоснабжение.

Вместе с Зедером в Россию отправились руководитель государственной канцелярии Баварии Флориан Херман и Вольфганг Ишингер, председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности — в 2020-м она начнется 14 февраля. Главу федеральной земли в этот раз также ждут встречи с мэром российской столицы Сергеем Собяниным и представителями гражданского общества.

Важные партнеры

Бавария — без преувеличения крупный партнер для России. Размер ВВП региона в 2017 году оценивался в 594,4 миллиарда евро — седьмое место в Евросоюзе. Более того, федеральная земля — один из ключевых мировых поставщиков товаров и услуг: экспорт приносит Баварии каждый второй евро. А среди всемирно известных региональных компаний — BMW, Audi, MAN, Siemens, Airbus, Adidas, Hochland.

Отношения между тогда еще СССР и федеральной землей зарождались в конце 1980-х, а в 1995-м в Москве появилось представительство Баварии. Сегодня Россия занимает важное место среди пятнадцати крупнейших торговых партнеров территории. Особенно ценят российские покупатели технологические разработки, продукцию машиностроения, автопрома, химической промышленности и электронику. Российский же экспорт в Баварию — главным образом газ и нефть.

Не скупятся баварские предприятия на инвестиции, вкладывают средства в российские производства, открывают представительства. В Калининграде, например, с 1999 года собирают автомобили BMW, а в июне 2019-го стало известно, что немецкая компания Durr займется строительством нового завода.

Министерство экономики региона каждый год отправляет в Москву делегации для поддержания и развития экономических контактов с российскими партнерами. Представительство Баварии регулярно проводит в России встречи, форумы, круглые столы и другие мероприятия.

В то же время частые визиты в российскую столицу предшественника Зедера можно объяснить личностью Хорста Зеерхофера. Это отчасти было связано с внутриполитической ситуацией в Германии и его желанием самоутвердиться на родине.

Сейчас же личностные факторы играют куда меньшую роль, отмечает в разговоре с РИА Новости Александр Кокеев, германист, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН. "Главное — более развитые торгово-экономические контакты. Это ядро взаимоотношений, есть о чем говорить", — считает эксперт.

Однако тесные и во многом успешные связи — взять хотя бы высокоскоростные поезда "Сапсан" производства Siemens — не обходятся без проблем. Зачастую они не связаны ни с санкциями, ни с международным давлением. Уверенность немецких бизнесменов в чрезмерной бюрократизации, коррупции и плохом инвестиционном климате в России — особые темы для обсуждения.

"Учитывать подход Путина"

Хотя Маркус Зедер подчеркнул, что визит в Россию будет деловым, приезд Вольфганга Ишингера дает основания полагать, что встреча не ограничится разговорами об экономике и бизнес-сотрудничестве.

Ишингер — нередкий гость в Москве. Он регулярно посещает "Примаковские чтения", организуемые Институтом мировой экономики и международных отношений РАН . Кроме того, будучи видным дипломатом (он представлял Германию в США и в Великобритании), Ишингер общается с российскими представителями и в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом отношение политика к России нельзя назвать благосклонным. В 2019-м он выступил против возрождения формата "Большой восьмерки", означающего возвращение в этот клуб Москвы. Годом ранее в одном из интервью Ишингер говорил о необходимости создания армии ЕС, чтобы противостоять российской угрозе. Он также критически отзывался о российско-сербском "славянском братстве". По его мнению, поддержка Москвой Белграда объясняется желанием помешать расширению НАТО на Восток.

© Фото : MSC / Kuhlmann Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер © Фото : MSC / Kuhlmann Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер

Однако незадолго до поездки в Москву, 13 января, Ишингер в беседе с журналистами ZDF отметил , что при решении международных кризисов хорошо бы учитывать подход Владимира Путина.

В частности, речь шла об ирано-американских отношениях. Он раскритиковал поддержку Дональдом Трампом протестующих иранцев, вышедших на улицы после крушения украинского "Боинга" недалеко от Тегерана.

"Что если людей в Тегеране побьют или расстреляют службы безопасности? Кто тогда им поможет? Мы им можем помочь? Я в этом не уверен", — рассуждал Ишингер. Продвигать смену режима в Иране опасно, считает он, ведь неизвестно, кто может прийти на смену муллам.

Дипломат указал, что для влияния в регионе необходимо "политическое убеждение": "Нужна умная дипломатия и, если потребуется, военная поддержка — методы, которых Владимир Путин придерживается и в Сирии, и в Ливии, и в вопросе Ирана".

Несмотря на подобные заявления и заметное расширение контактов с Германией на высшем уровне — и визит Меркель в Москву в начале января, и приглашение Путина на конференцию по Ливии в Берлин, — торопить события и преувеличивать их значимость не стоит, уверен собеседник РИА Новости Александр Кокеев. "Есть сдвиги, но санкции пока никто не отменяет, кричать, что перевернута страница, мы не можем", — подчеркивает эксперт.