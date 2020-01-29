Туроператоры рассказали, какие страны выбирают туристы вместо Китая

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Большинство путешественников, забронировавших туры в Китай, не отказываются от отпуска, а меняют маршрут поездки, Большинство путешественников, забронировавших туры в Китай, не отказываются от отпуска, а меняют маршрут поездки, сообщает АТОР.

Туроператоры прекратили продажу путевок на остров Хайнань 25 января, а с 27 января ряд крупных компаний используют чартерные рейсы лишь для вывоза туристов в Россию.

Туристы, которые должны были улететь на отдых в Поднебесную после 26 января, могут аннулировать тур и получить деньги или перебронировать его на другое направление или перенести сроки поездки. Участники рынка говорят, что большинство клиентов не отказываются от запланированного отпуска, а выбирают другую страну.

Альтернативой отдыху на Хайнане в ближайшие три недели стали ОАЭ, рассказали туроператоры. Также востребованы поездки на Кубу, в Турцию и Италию. Часть путешественников перебронируют путевки в Китай на туры в азиатские страны — Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам, отмечают эксперты.