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Туризм
2020-01-29T06:58+0300
https://ria.ru/20200129/1563973010.html
Туроператоры рассказали, какие страны выбирают туристы вместо Китая
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РИА Новости

Туроператоры рассказали, какие страны выбирают туристы вместо Китая

06:58 29.01.2020
2695
CC0 / sasint / Танцовщица, Таиланд
Танцовщица, Таиланд
CC0 / sasint /
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Большинство путешественников, забронировавших туры в Китай, не отказываются от отпуска, а меняют маршрут поездки, сообщает АТОР.
Туроператоры прекратили продажу путевок на остров Хайнань 25 января, а с 27 января ряд крупных компаний используют чартерные рейсы лишь для вывоза туристов в Россию.
Туристы, которые должны были улететь на отдых в Поднебесную после 26 января, могут аннулировать тур и получить деньги или перебронировать его на другое направление или перенести сроки поездки. Участники рынка говорят, что большинство клиентов не отказываются от запланированного отпуска, а выбирают другую страну.
Альтернативой отдыху на Хайнане в ближайшие три недели стали ОАЭ, рассказали туроператоры. Также востребованы поездки на Кубу, в Турцию и Италию. Часть путешественников перебронируют путевки в Китай на туры в азиатские страны — Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам, отмечают эксперты.
Путевки, купленные на более поздние даты, туристы пока не аннулируют, надеясь на скорое разрешение сложившейся в Китае ситуации.
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