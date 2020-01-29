Биография Антона Чехова

В 1879 году приехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета, который окончил в 1884 году.

Будучи студентом, работал в Воскресенской земской больнице (ныне город Истра) у известного земского врача Павла Архангельского, затем некоторое время был врачом в Звенигородской больнице.

Литературной деятельностью Чехов начал заниматься еще в студенческие годы. В 1880-1887 годах он сотрудничал под псевдонимами "Антоша Чехонте", "Антоша Ч.", "Брат моего брата", "Рувер", "Человек без селезенки" в многочисленных юмористических изданиях ("Стрекоза", "Будильник", "Зритель", "Развлечение"), особенно плодотворно – в журнале "Осколки", издававшемся Николаем Лейкиным.

В 1884 году в издании "Осколков" появился первый сборник его рассказов "Сказки Мельпомены", в 1886 году вышел сборник "Пестрые рассказы", в 1887 году – "Невинные речи".

В 1886 году Чехов получил приглашение на работу от известного издателя Алексея Суворина в газете "Новое время". С началом регулярного сотрудничества с газетой он отказался от псевдонима и стал подписываться полным именем.

В 1887 году в Театре Корша в Москве была поставлена первая пьеса Чехова "Иванов".

В 1888 году за сборник "В сумерках" (1887) он был удостоен Пушкинской премии Академии наук. В Петербурге вышли сборники "Рассказы" (1888), "Детвора" (1889), "Хмурые люди" ( 1890 ).

В 1890 году писатель предпринял путешествие на Сахалин, чтобы написать книгу о ссыльной колонии и каторге. Творческим итогом путешествия стала книга "Остров Сахалин" (1895), написанная в жанре "путевых записок".

В первой половине 1890-х годов Чехов стал одним из самых читаемых в России – его произведения печатались в журналах "Северный вестник" и "Русская мысль" (с 1892 года), газетах "Новое время" (до 1893 года) и "Русские ведомости". Вышел его сборник "Повести и рассказы" (1894). За Чеховым закрепилась репутация бытописателя и мастера тонкого психологического анализа

В 1892 году писатель приобрел небольшое имение Мелихово в Серпуховском уезде Московской губернии. В 1892-1898 годах им были созданы "Палата №6", "Человек в футляре", "Бабье царство", "Случай из практики", "Ионыч", "Крыжовник", повесть "Три года", пьесы "Чайка" и "Дядя Ваня".

Туберкулез легких заставил Чехова переселиться вместе с семьей в Крым, где он в 1898 году приобрел участок около Ялты и построил дом

В Ялте Чеховым были написана пьеса "Три сестры", рассказы "Дама с собачкой", "Архирей", "На святках", "Невеста", повесть "В овраге".

Последним произведением Чехова стала пьеса "Вишневый сад", поставленная Художественным театром в январе 1904 года.

Писатель занимался благотворительностью и общественной деятельностью. Во время своего путешествия на Сахалин он произвел перепись населения острова. Посещал тюрьмы, беседовал с заключенными, жителями деревень и сел. Результатом его деятельности стали 10 тысяч статистических карточек и множество уникальных данных о труде и условиях жизни каторжников и крестьян. В 1897 году во время всеобщей переписи населения Российской империи, Чехов как инструктор-контролер бесплатно руководил 15 переписчиками в Серпуховском уезде Московской губернии.

Ялте он был избран в члены попечительского совета женской гимназии, пожертвовал 500 рублей на строительство школы в Мухалатке, работал в ялтинском Попечительстве о приезжих больных.

В 1897 году за труды по переписи населения Антону Чехову была пожалована бронзовая медаль.

В 1900 году Чехов стал почетным академиком Петербургской Академии наук по разряду изящной словесности, в 1902 году отказался от звания в знак протеста против отмены избрания почетным академиком Максима Горького.

В мае 1904 года в связи с ухудшением состояния вместе с женой Чехов уехал на известный курорт в Германии Банденвейлер.

В ночь на 15 июля (2 июля по старому стилю) 1904 года писатель скончался . Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Художественные открытия Чехова оказали огромное влияние на литературу и театр XX века. Его драматические произведения, переведенные на множество языков, стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара.

В 1954 году рабочий поселок Лопасня, вблизи которого находилось Мелихово, был переименован в честь писателя в город Чехов.

Именем Чехова в Москве в 1985 году была названа станция метро. В 1987 году имя Чехова было присвоено Московскому художественному театру в Камергерском переулке.

Супруга писателя Ольга Книппер-Чехова (1868-1959) – народная артистка СССР, всю свою жизнь проработала в Московском художественном театре, последний раз вышла на сцену в 1950 году