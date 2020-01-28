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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-29T02:23+0300
https://ria.ru/20200128/1563991352.html
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
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РИА Новости

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

23:49 28.01.2020 (обновлено: 02:23 29.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Всего у нового главы правительства, согласно утвержденной структуре кабинета, девять заместителей, в том числе первый вице-премьер и руководитель аппарата.

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать работу федеральных ведомств по вопросам разработки основных направлений социально-экономического развития и достижения национальных целей развития, по общей координации и мониторингу реализации нацпроектов.
Белоусов также курирует финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финансовых рынков и инвестиционную политику, внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику.
К его ведению относится также деятельность институтов развития, в том числе государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
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Дмитрий Григоренко

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать разработку бюджета и других проектов, налоговую политику, управление госдолгом. В сферу его ответственности также будет входить торговая политика, оборот алкоголя и система маркировки товаров.
Он также будет заниматься контролем за реализацией нацпроектов. Григоренко поручено следить за эффективностью федеральных ведомств.
Кроме того, он будет курировать финансовое планирование, разработку и исполнение федерального бюджета, совершенствование бюджетной системы, разработку и реализацию налоговой политики.
Также Григоренко будет заниматься контролем за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента и решений правительства, в том числе по реализации посланий главы государства.

Виктория Абрамченко

Зампред правительства Виктория Абрамченко будет курировать государственную политику в области сельского хозяйства и АПК, в том числе в области виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в России.
Она будет курировать и национальный проект "Экология", природопользование и охрану окружающей среды, экологический надзор, в том числе государственный земельный надзор, госполитику в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
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Кроме того, Абрамченко курирует сферу земельных отношений, гражданский оборот недвижимости, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Она же займется геодезией, картографией и пространственными данными.

Юрий Борисов

Вице-премьер Юрий Борисов будет координировать госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также выполнения госпрограммы вооружения, гособоронзаказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.
Кроме того, он будет курировать систему ГЛОНАСС, экспортный контроль в отношении товаров и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки ОМП и других видов вооружения. На Борисова возложены вопросы реализации согласованной военно-технической политики в рамках ОДКБ.
Борисов также курирует госполитику в области военно-техническое сотрудничества, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обустройство госграницы.

Татьяна Голикова

Зампред кабмина Татьяна Голикова будет отвечать за социальные вопросы. К ее обязанностям отнесены государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и трудовой миграции, включая оплату труда, в области уровня жизни и доходов населения и социального партнерства.
Голикова также курирует нацпроекты в сфере здравоохранения, образования и науки. Она занимается госполитикой в области оборота лекарств и медицинских изделий и в сфере биотехнологий.
В число ее обязанностей также государственная политика по социальному и медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению, бюджеты Пенсионного и других государственных внебюджетных фондов.
Кроме того, Голикова курирует государственную молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО.
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Алексей Оверчук

Вице-премьер Алексей Оверчук будет заниматься международными отношениями и интеграцией в ЕАЭС.
В его обязанности входит координация работы федеральных ведомств по вопросам участия России в интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе и сотрудничества в СНГ, а также политика в сфере международных отношений.
Оверчук курирует БРИКС и G20, взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьера.

Юрий Трутнев

Зампред правительства Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.
Он будет заниматься государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития ДФО, регулированием в сфере предоставления финансовой помощи ДФО и разработкой и реализацией государственных инвестиционных проектов, а также повышением результативности бюджетных расходов в ДФО.
Кроме того, вице-премьер будет курировать мероприятия федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, а также госполитику в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны и Северного Кавказа.
Трутнев также будет заниматься государственной политикой в области социально-экономического развития приоритетных территорий России и созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.
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Марат Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за жилищную политику, ЖКХ и вопросы ипотечного кредитования, а также дорожную сеть, развитие регионов и муниципалитетов. Также в его ведении будет находиться Крым и Калининградская область.
К его обязанностям отнесены вопросы реализации и контроля нацпроекта в сфере жилья и городской среды, а также по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог.
Также Хуснуллин курирует нацпроект в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". В его обязанности также вошла координация реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Хуснуллин курирует региональное развитие, за исключением ДФО, и предоставления господдержки. В его обязанности входит курирование разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, Севастополя и Калининградской области.
Кроме того, он займется вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Дмитрий Чернышенко

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко будет курировать цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, а также культуру, туризм и спорт.
Он курирует реализацию нацпрограмм "Цифровая экономика", "Культура", а также федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Также в его ведении вопросы госполитики в сфере СМИ и инновационной деятельности, государственного регулирования цен (тарифов) в сфере связи и реализации госпрограмм в области IT и связи.
Кроме того, на Чернышенко возложены задачи государственного регулирования в области современной культуры и кинематографии, в области сохранения культурного наследия России.
Вице-премьер также курирует госполитику в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями. Кроме того, Чернышенко отвечает за проведение особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействие с религиозными организациями.
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Формирование нового правительстваАлексей ОверчукДмитрий ГригоренкоФормирование нового состава правительстваЕвразийский экономический союзАрктикаТатьяна ГоликоваАндрей БелоусовМихаил МишустинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Показали его многомиллиардные по стоимости дома сегодня . Как то нечестно , что вот такие люди управляют государством .
29 января, 00:20
freizdorf
21231011
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