МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.

Всего у нового главы правительства, согласно утвержденной структуре кабинета, девять заместителей, в том числе первый вице-премьер и руководитель аппарата.

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать работу федеральных ведомств по вопросам разработки основных направлений социально-экономического развития и достижения национальных целей развития, по общей координации и мониторингу реализации нацпроектов.

Белоусов также курирует финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финансовых рынков и инвестиционную политику, внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику.

К его ведению относится также деятельность институтов развития, в том числе государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Дмитрий Григоренко

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать разработку бюджета и других проектов, налоговую политику, управление госдолгом. В сферу его ответственности также будет входить торговая политика, оборот алкоголя и система маркировки товаров.

Он также будет заниматься контролем за реализацией нацпроектов. Григоренко поручено следить за эффективностью федеральных ведомств.

Кроме того, он будет курировать финансовое планирование, разработку и исполнение федерального бюджета, совершенствование бюджетной системы, разработку и реализацию налоговой политики.

Также Григоренко будет заниматься контролем за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента и решений правительства, в том числе по реализации посланий главы государства.

Виктория Абрамченко

Зампред правительства Виктория Абрамченко будет курировать государственную политику в области сельского хозяйства и АПК, в том числе в области виноградарства и виноделия из винограда, выращенного в России.

Она будет курировать и национальный проект "Экология", природопользование и охрану окружающей среды, экологический надзор, в том числе государственный земельный надзор, госполитику в области развития рыболовства, биотехнологий, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Кроме того, Абрамченко курирует сферу земельных отношений, гражданский оборот недвижимости, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Она же займется геодезией, картографией и пространственными данными.

Юрий Борисов

Вице-премьер Юрий Борисов будет координировать госполитику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны и правоохранительной деятельности, а также выполнения госпрограммы вооружения, гособоронзаказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.

Кроме того, он будет курировать систему ГЛОНАСС, экспортный контроль в отношении товаров и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки ОМП и других видов вооружения. На Борисова возложены вопросы реализации согласованной военно-технической политики в рамках ОДКБ.

Борисов также курирует госполитику в области военно-техническое сотрудничества, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обустройство госграницы.

Татьяна Голикова

Зампред кабмина Татьяна Голикова будет отвечать за социальные вопросы. К ее обязанностям отнесены государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и трудовой миграции, включая оплату труда, в области уровня жизни и доходов населения и социального партнерства.

Голикова также курирует нацпроекты в сфере здравоохранения, образования и науки. Она занимается госполитикой в области оборота лекарств и медицинских изделий и в сфере биотехнологий.

В число ее обязанностей также государственная политика по социальному и медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению, бюджеты Пенсионного и других государственных внебюджетных фондов.

Кроме того, Голикова курирует государственную молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО.

Алексей Оверчук

Вице-премьер Алексей Оверчук будет заниматься международными отношениями и интеграцией в ЕАЭС.

В его обязанности входит координация работы федеральных ведомств по вопросам участия России в интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе и сотрудничества в СНГ, а также политика в сфере международных отношений.

Оверчук курирует БРИКС и G20, взаимодействие России с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими международными организациями, а также организации международных мероприятий с участием премьера.

Юрий Трутнев

Зампред правительства Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.

Он будет заниматься государственной политикой в области комплексного социально-экономического развития ДФО, регулированием в сфере предоставления финансовой помощи ДФО и разработкой и реализацией государственных инвестиционных проектов, а также повышением результативности бюджетных расходов в ДФО.

Кроме того, вице-премьер будет курировать мероприятия федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, а также госполитику в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны и Северного Кавказа.

Трутнев также будет заниматься государственной политикой в области социально-экономического развития приоритетных территорий России и созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.

Марат Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за жилищную политику, ЖКХ и вопросы ипотечного кредитования, а также дорожную сеть, развитие регионов и муниципалитетов. Также в его ведении будет находиться Крым и Калининградская область.

К его обязанностям отнесены вопросы реализации и контроля нацпроекта в сфере жилья и городской среды, а также по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог.

Также Хуснуллин курирует нацпроект в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". В его обязанности также вошла координация реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Хуснуллин курирует региональное развитие, за исключением ДФО, и предоставления господдержки. В его обязанности входит курирование разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, Севастополя и Калининградской области.

Кроме того, он займется вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Дмитрий Чернышенко

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко будет курировать цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, а также культуру, туризм и спорт.

Он курирует реализацию нацпрограмм "Цифровая экономика", "Культура", а также федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Также в его ведении вопросы госполитики в сфере СМИ и инновационной деятельности, государственного регулирования цен (тарифов) в сфере связи и реализации госпрограмм в области IT и связи.

Кроме того, на Чернышенко возложены задачи государственного регулирования в области современной культуры и кинематографии, в области сохранения культурного наследия России.