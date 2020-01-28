Египет призвал палестинцев и израильтян начать диалог под эгидой США

КАИР, 28 янв - РИА Новости. Египет призвал стороны палестино-израильского конфликта начать переговоры под эгидой США и тщательно изучить "сделку века", приводится в заявлении египетского МИД.

Согласно сообщению МИД, в Каире высоко оценивают усилия Белого дома "по достижению всеобъемлющего и справедливого мира для палестинского дела, способствующего поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и прекращению палестино-израильского конфликта".

Каир считает важным рассмотрение американской инициативы из-за важности урегулирования палестинского вопроса.

"Египет призывает обе заинтересованные стороны тщательно изучить американское видение достижения мира, выяснить все его детали и начать диалог для возобновления переговоров под эгидой США", - говорится в заявлении МИД.

Согласно документу, переговоры между двумя сторонами помогут достичь соглашения, "отвечающего чаяниям и надеждам двух народов на достижение всеобъемлющего и справедливого мира между ними, и приведут к созданию независимого палестинского государства".