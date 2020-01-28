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Египет призвал палестинцев и израильтян начать диалог под эгидой США
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РИА Новости

Египет призвал палестинцев и израильтян начать диалог под эгидой США

23:15 28.01.2020
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© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
© Leah Millis
КАИР, 28 янв - РИА Новости. Египет призвал стороны палестино-израильского конфликта начать переговоры под эгидой США и тщательно изучить "сделку века", приводится в заявлении египетского МИД.
Согласно сообщению МИД, в Каире высоко оценивают усилия Белого дома "по достижению всеобъемлющего и справедливого мира для палестинского дела, способствующего поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и прекращению палестино-израильского конфликта".
Каир считает важным рассмотрение американской инициативы из-за важности урегулирования палестинского вопроса.
"Египет призывает обе заинтересованные стороны тщательно изучить американское видение достижения мира, выяснить все его детали и начать диалог для возобновления переговоров под эгидой США", - говорится в заявлении МИД.
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Согласно документу, переговоры между двумя сторонами помогут достичь соглашения, "отвечающего чаяниям и надеждам двух народов на достижение всеобъемлющего и справедливого мира между ними, и приведут к созданию независимого палестинского государства".
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМИД ЕгиптаПалестинаСШАЕгипетИзраильВ мире
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