Египет призвал палестинцев и израильтян начать диалог под эгидой США

Согласно сообщению МИД, в Каире высоко оценивают усилия Белого дома "по достижению всеобъемлющего и справедливого мира для палестинского дела, способствующего поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и прекращению палестино-израильского конфликта".
Каир считает важным рассмотрение американской инициативы из-за важности урегулирования палестинского вопроса.
"Египет призывает обе заинтересованные стороны тщательно изучить американское видение достижения мира, выяснить все его детали и начать диалог для возобновления переговоров под эгидой США", - говорится в заявлении МИД.
Согласно документу, переговоры между двумя сторонами помогут достичь соглашения, "отвечающего чаяниям и надеждам двух народов на достижение всеобъемлющего и справедливого мира между ними, и приведут к созданию независимого палестинского государства".
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.