Глава дипломатии ЕС прокомментировал план США по Израилю и Палестине

Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который ранее общественность и СМИ окрестили "сделкой века". Он сказал, что 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, и предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском "так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".