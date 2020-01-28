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Глава дипломатии ЕС прокомментировал план США по Израилю и Палестине
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РИА Новости

Глава дипломатии ЕС прокомментировал план США по Израилю и Палестине

23:08 28.01.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 28 янв - РИА Новости, Мария Князева. Предложенный во вторник США план по Израилю и Палестине даёт возможность возобновить усилия по мирному решению конфликта, ЕС изучит его, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Сегодняшняя инициатива Соединенных Штатов дает возможность возобновить срочно необходимые усилия по достижению переговорного и жизнеспособного решения израильско-палестинского конфликта. Европейский Союз изучит и оценит выдвинутые предложения", - заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который ранее общественность и СМИ окрестили "сделкой века". Он сказал, что 80-страничный план предусматривает создание двух независимых государств, в том числе палестинского со столицей в части Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, и предоставление финансовой помощи Палестине для создания государства. Трамп разместил в Twitter карту с изображением будущего палестинского государства, подписав ее на арабском "так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима".
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