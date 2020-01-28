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На юге Москвы потушили пожар на ТЭЦ-26
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РИА Новости

На юге Москвы потушили пожар на ТЭЦ-26

22:58 28.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции на ТЭЦ-26 на юге Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Принятыми мерами пожар полностью потушен", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, возгорание трансформатора по адресу: Востряковский проезд, 10 было ликвидировано в 22.22.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков также сообщил журналистам, что в результате пожара никто не пострадал, все потребители получают ресурсы в штатном режиме.
"Пожар на ТЭЦ-26 ликвидирован. Никто не пострадал. Все потребители получают ресурсы в штатном режиме",- сообщил Бирюков.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что причиной пожара трансформатора на ТЭЦ-26 на юге Москвы, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в электрообрудовании.
Пожар в районе Текстильщике ЮВАО Москвы. 28 января 2020
Вчера, 12:58
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Петр БирюковМЧС РФМоскваПроисшествия
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