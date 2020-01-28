На юге Москвы потушили пожар на ТЭЦ-26

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции на ТЭЦ-26 на юге Пожар на трансформаторной подстанции на ТЭЦ-26 на юге Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Принятыми мерами пожар полностью потушен", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, возгорание трансформатора по адресу: Востряковский проезд, 10 было ликвидировано в 22.22.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков также сообщил журналистам, что в результате пожара никто не пострадал, все потребители получают ресурсы в штатном режиме.

"Пожар на ТЭЦ-26 ликвидирован. Никто не пострадал. Все потребители получают ресурсы в штатном режиме",- сообщил Бирюков.