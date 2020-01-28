Нетаньяху заявил, что Израиль хочет для палестинцев лучшей жизни

"Господин президент, потому что я верю, что ваш мирный план основан на верных основаниях, мы сможем добиться мира с палестинцами на основе вашего плана. Это замечательный план для Израиля, это замечательный план всего мира", - сказал Нетаньяху в ходе совместного заявления с Трампом, трансляцию которого вели израильские телеканалы.

"Я готов достигать мира, который позволит палестинцам с достоинством добиться собственного государства. Ваш мирный план обращается к корню конфликта - палестинцы должны будут признать Израиль в качестве еврейского государства. Во-вторых, Израиль сохранит контроль на востоке, давая возможность Израилю определить свою постоянную восточную границу вдоль границы с Иорданией", - добавил он.

"В-третьих, ваш план призывает к разоружению ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. В-четвёртых, вопрос палестинских беженцев должен быть решён не за счёт Израиля. В-пятых, признаёт нашу древнюю столицу Иерусалим. В-шестых, никто не будет изгнан из своего дома, ни израильтяне, ни палестинцы", - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху также отметил, что "Израиль хочет, чтобы у палестинцев была лучшая жизнь".