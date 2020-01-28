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Нетаньяху заявил, что Израиль хочет для палестинцев лучшей жизни
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РИА Новости

Нетаньяху заявил, что Израиль хочет для палестинцев лучшей жизни

22:48 28.01.2020 (обновлено: 22:49 28.01.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ни палестинцы, ни израильтяне не будут изгнаны из своего дома по "сделке века", предложенной президентом США Дональдом Трампом.
"Господин президент, потому что я верю, что ваш мирный план основан на верных основаниях, мы сможем добиться мира с палестинцами на основе вашего плана. Это замечательный план для Израиля, это замечательный план всего мира", - сказал Нетаньяху в ходе совместного заявления с Трампом, трансляцию которого вели израильские телеканалы.
"Я готов достигать мира, который позволит палестинцам с достоинством добиться собственного государства. Ваш мирный план обращается к корню конфликта - палестинцы должны будут признать Израиль в качестве еврейского государства. Во-вторых, Израиль сохранит контроль на востоке, давая возможность Израилю определить свою постоянную восточную границу вдоль границы с Иорданией", - добавил он.
"В-третьих, ваш план призывает к разоружению ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. В-четвёртых, вопрос палестинских беженцев должен быть решён не за счёт Израиля. В-пятых, признаёт нашу древнюю столицу Иерусалим. В-шестых, никто не будет изгнан из своего дома, ни израильтяне, ни палестинцы", - сказал Нетаньяху.
Нетаньяху также отметил, что "Израиль хочет, чтобы у палестинцев была лучшая жизнь".
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат.
Улица поселения Бейт-Джинн
Вчера, 21:55
На карте Трампа сирийские Голаны обозначены территорией Израиля
161601416
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеБиньямин НетаньяхуПалестинаСШАВ мире
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