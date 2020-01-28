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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-01-28T22:20+0300
https://ria.ru/20200128/1563989424.html
Миятович назвала Вышинского "голосом свободы журналистики"
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563984182_0:194:2845:1794_1036x0_80_0_0_8f4c66c4677532cd047480e14fbeb063.jpg
РИА Новости

Миятович назвала Вышинского "голосом свободы журналистики"

22:20 28.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время пресс-конференции "на полях" сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович поддержала его стремление заниматься защитой журналистов, так как он сам лично в своей профессиональной деятельности столкнулся с таким несправедливым отношением.
Ранее Миятович на встрече сказала Вышинскому, что он - голос свободы журналистики, и призвала его заниматься правами журналистов в России.
"Я сейчас как профессиональный журналист не могу воспроизвести и поручиться за каждое сказанное ею слово, что я сейчас дословно ее процитирую, но общий смысл ее был тот, что она рада увидеть меня в силу того, что она достаточно глубоко изучала мой, как она выразилась, "кейс", мое дело. С ее точки зрения, важно, чтобы люди, которые сами оказались в ситуации, когда они почувствовали на себе неправомерное, несправедливое отношение к журналисту, чтобы они приняли активное участие в защите и поддержке журналистов, где бы ни ущемлялись их права", - рассказал Вышинский РИА Новости.
Отвечая на вопрос, последует ли он совету представителя ОБСЕ, Вышинский подчеркнул, что приезд и выступление в ПАСЕ как раз и связано с необходимостью говорить о реальных проблемах журналистов.
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"Поэтому, конечно, я считаю, что госпожа Миятович правильно поняла цель нашего визита - возвысить свой голос, сказать слова в защиту наших коллег, в каких бы странах с ними ни творились несправедливые вещи: Украина, Эстония, Франция, я уже повторял, что у меня имеется 12-страничное досье на эту тему, связанное, в том числе, с нашими коллегами по Спутнику", - добавил он.
Вышинский также отметил, что Миятович на встрече поддержала его в стремлении защищать права коллег-журналистов, с которыми происходят совершенно вопиющие вещи.
"В этом смысле мы друг друга поняли, наша цель общая, как мы будем двигаться и какова будет активность офиса госпожи Миятович, мы рассчитываем, что она будет достаточно высокая, особенно после нашего разговора", - сказал он.
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Вчера, 16:49Медиавойны
Вышинский рассказал о притеснении российских СМИ в Европе
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Кроме того, власти Британии ранее отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД ничего не ответили.
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27 января, 19:29Сказано в эфире
Вышинский рассказал о целях своей поездки на сессию ПАСЕ Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский планирует выступить 28 января на зимней сессии ПАСЕ. В эфире радио Sputnik Вышинский уточнил, о чем он собирается говорить в Страсбурге.
Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
На Украине счет случаям притеснения журналистов идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вчера, 19:15Медиавойны
Вышинский рассказал Миятович о ситуации со Sputnik Эстония
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МедиавойныКирилл ВышинскийМедиавойныОБСЕДунья МиятовичПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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