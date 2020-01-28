Миятович назвала Вышинского "голосом свободы журналистики"

СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович поддержала его стремление заниматься защитой журналистов, так как он сам лично в своей профессиональной деятельности столкнулся с таким несправедливым отношением.

Ранее Миятович на встрече сказала Вышинскому, что он - голос свободы журналистики, и призвала его заниматься правами журналистов в России.

"Я сейчас как профессиональный журналист не могу воспроизвести и поручиться за каждое сказанное ею слово, что я сейчас дословно ее процитирую, но общий смысл ее был тот, что она рада увидеть меня в силу того, что она достаточно глубоко изучала мой, как она выразилась, "кейс", мое дело. С ее точки зрения, важно, чтобы люди, которые сами оказались в ситуации, когда они почувствовали на себе неправомерное, несправедливое отношение к журналисту, чтобы они приняли активное участие в защите и поддержке журналистов, где бы ни ущемлялись их права", - рассказал Вышинский РИА Новости.

Отвечая на вопрос, последует ли он совету представителя ОБСЕ, Вышинский подчеркнул, что приезд и выступление в ПАСЕ как раз и связано с необходимостью говорить о реальных проблемах журналистов.

"Поэтому, конечно, я считаю, что госпожа Миятович правильно поняла цель нашего визита - возвысить свой голос, сказать слова в защиту наших коллег, в каких бы странах с ними ни творились несправедливые вещи: Украина, Эстония, Франция, я уже повторял, что у меня имеется 12-страничное досье на эту тему, связанное, в том числе, с нашими коллегами по Спутнику", - добавил он.

Вышинский также отметил, что Миятович на встрече поддержала его в стремлении защищать права коллег-журналистов, с которыми происходят совершенно вопиющие вещи.

"В этом смысле мы друг друга поняли, наша цель общая, как мы будем двигаться и какова будет активность офиса госпожи Миятович, мы рассчитываем, что она будет достаточно высокая, особенно после нашего разговора", - сказал он.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Кроме того, власти Британии ранее отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД ничего не ответили.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня" , в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.