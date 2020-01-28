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В Британии оценили предложения Трампа по Ближнему Востоку
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РИА Новости

В Британии оценили предложения Трампа по Ближнему Востоку

21:38 28.01.2020 (обновлено: 01:47 29.01.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
ЛОНДОН, 28 янв – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания считает, что предложения президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию могут оказаться позитивным шагом вперед, следует из заявления официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора премьера Бориса Джонсона с Трампом.
"Лидеры обсудили предложения США по палестино-израильскому мирному урегулированию, которые могут оказаться позитивным шагом вперед", - говорится в заявлении.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал предложения Трампа чуть более развернуто.
"Мы приветствуем обнародование Соединенными Штатами предложений по мирному урегулированию между израильтянами и палестинцами. Очевидно, что это серьезные предложения, отражающие затраченное время и усилия. Мирное соглашение между израильтянами и палестинцами, которое позволит им мирно сосуществовать, способно открыть потенциал для всего региона, и дать обеим сторонам возможность светлого будущего", - говорится в заявлении Рааба.
Глава британского МИД отметил вместе с тем, что только лидеры Израиля и палестинских территорий могут определить, отвечают ли их нуждам и чаяниям эти предложения. "Мы же призываем их тщательно и справедливо рассмотреть предложения, и определить, могут ли они стать первым шагом возвращения к переговорам", - сказал Рааб.
Во вторник президент США объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить многолетнему конфликту в регионе. В частности, как сообщил Трамп, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что на переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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Ближний ВостокБорис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияВ мире
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