В Британии оценили предложения Трампа по Ближнему Востоку

ЛОНДОН, 28 янв – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания считает, что предложения президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию могут оказаться позитивным шагом вперед, следует из заявления официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора премьера Бориса Джонсона с Трампом.

"Лидеры обсудили предложения США по палестино-израильскому мирному урегулированию, которые могут оказаться позитивным шагом вперед", - говорится в заявлении.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал предложения Трампа чуть более развернуто.

"Мы приветствуем обнародование Соединенными Штатами предложений по мирному урегулированию между израильтянами и палестинцами. Очевидно, что это серьезные предложения, отражающие затраченное время и усилия. Мирное соглашение между израильтянами и палестинцами, которое позволит им мирно сосуществовать, способно открыть потенциал для всего региона, и дать обеим сторонам возможность светлого будущего", - говорится в заявлении Рааба.

Глава британского МИД отметил вместе с тем, что только лидеры Израиля и палестинских территорий могут определить, отвечают ли их нуждам и чаяниям эти предложения. "Мы же призываем их тщательно и справедливо рассмотреть предложения, и определить, могут ли они стать первым шагом возвращения к переговорам", - сказал Рааб.