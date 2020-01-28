Си Цзиньпин выразил уверенность в победе над эпидемией

Он сказал, что в настоящее время китайский народ ведет серьезную борьбу с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Безопасность жизни людей и их физическое здоровье всегда на первом месте, поэтому профилактика и ликвидация эпидемии – это самая важная задача для страны в настоящее время.