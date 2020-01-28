Си Цзиньпин выразил уверенность в победе над эпидемией

МОСКВА, 28 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом в Доме народных собраний в Пекине во вторник выразил уверенность в том, что эпидемию пневмонии, вызванную коронавирусом нового типа, удастся победить.
Он сказал, что в настоящее время китайский народ ведет серьезную борьбу с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Безопасность жизни людей и их физическое здоровье всегда на первом месте, поэтому профилактика и ликвидация эпидемии – это самая важная задача для страны в настоящее время.
"Я лично руковожу этой работой и твердо уверен, что, если мы будем держаться вместе, принимать научно обоснованные точные и эффективные противоэпидемические меры, мы непременно победим эпидемию", - заявил Си Цзиньпин.
Гендиректор ВОЗ сказал, что Китай в открытом режиме публикует всю информацию, идентифицировал патоген вируса в рекордно короткие сроки и своевременно передал ВОЗ и другим странам вирусный геном. По его словам, в условиях эпидемии китайское правительство продемонстрировало твердую политическую волю и приняло своевременные и эффективные меры, которые поразили весь мир.
"Уверен, что принятые Китаем меры проявят свою эффективность, и, в конечном итоге, Китай справится с эпидемией", - отметил глава ВОЗ.