Проблема недоговороспособности в современных международных отношениях

Ректор Дипломатической академии МИД, бывший посол России Великобритании Александр Яковенко рассуждает о судьбе международного права в условиях "гибридного" противостояния, когда США вводят односторонние санкции и развязывают торговые войны против тех, кто, по их мнению, "бросает вызов Америке". При этом "вызов" для Вашингтона состоит в том, что такие страны, как Россия и Китай, просто существуют и динамично развиваются.

Сегодня еще рано говорить о конечном пункте глобальной трансформации, хотя уже ясно, что мы вступаем в полицентричный мир с преобладанием гибких, с изменяемой геометрией, многосторонних альянсов по интересам и сетевой дипломатией как ключевым методом ведения дел в отношениях между государствами. В этих условиях как никогда важны четкие ориентиры, своего рода рамки поведения государств, которые обеспечивали бы необходимую для всех предсказуемость. По большому счету, речь идет о поддержании сложившегося послевоенного международного правопорядка с центральной ролью ООН с ее универсальными, общими для всех игроков нормами и обязательствами как единственной рациональной альтернативы воцарению "войны всех против всех" Т. Гоббса.

Такая перспектива не игра воображения. Война уже идет полным ходом в торгово-экономической сфере. Под угрозой оказалось будущее всей системы многосторонней торговли во главе с ВТО. "Гибридный" характер противостоянию придает задействование санкционного инструментария, произвольное введение односторонних санкций с попыткой их экстерриториального применения. В авангарде данного тренда в международных отношениях идут США, отрицающие международное право своей "транзакционной дипломатией" и лозунгом "миропорядка, основанного на правилах". Последний слепо поддерживается союзниками Америки, которые не скрывают, что речь идет о сохранении "либерального порядка" как способа доминирования Запада, его ценностей и практик в глобальной политике, экономике и финансах в условиях, когда он стал тесен для глобализирующегося/глобального мира, в котором впервые за последние 400 лет мощно заявляет о себе культурно-цивилизационное многообразие.

По сути, подрывается такой базовый принцип международного права, как pacta sunt servanda — договоры должны соблюдаться. Более того, отрицается сама необходимость договариваться на основе суверенитета, независимости и равноправия государств, закрепленных в Уставе ООН. Отбрасывается и такой метод, как многосторонняя дипломатия, которую подняли на щит сразу же по окончании холодной войны. На смену приходят попытки ведения дел с каждым партнером в отдельности, причем методами давления и шантажа. Слабым утешением может служить то, что администрация Д. Трампа при этом не проводит различие между друзьями/союзниками и теми, кто, по ее определению, "бросает вызов Америке". Зачастую характер и параметры этого вызова не определяются, то есть сам вызов состоит в том, что те или иные государства, и прежде всего Россия и Китай, угрожают уже тем, что просто существуют и динамично развиваются.

Основу права международных договоров составляет принцип их соблюдения. Обязанность по выполнению взятых на себя по договорам обязательств заключена в самом понятии "договор", который имеет смысл лишь в том случае, если стороны намерены его соблюдать. Данный принцип эволюционировал на протяжении всей истории межгосударственных отношений. Его современное состояние отражено в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 года, которая закрепляет его как "принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом". Таким образом, данная формулировка отражает два важных элемента указанного принципа — добросовестность и соответствие принимаемых обязательств целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций.

Несоблюдение международного договора считается нарушением одним участником законных прав и интересов другого участника. Помимо всего прочего, договоры служат механизмом урегулирования споров и разногласий в многочисленных сферах международных отношений. Их особенностью является и то, что процесс заключения представляет собой внешнеполитическую деятельность, направленную на наиболее полное представление интересов своего государства в их текстах. Соответственно, заведомый отказ от надлежащего договорного оформления отношений переводит всю мировую политику из публичной сферы в серую зону нетранспарентности и утверждает право силы вместо силы права.

Что крайне опасно, США, выйдя из договоров по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности и подвесив вопрос о будущем Договора СНВ-3 (срок его действия истекает в феврале 2021 года), разрушают процесс контроля над вооружениями, служивший фундаментом стратегической стабильности. Если по окончании холодной войны еще можно было предполагать, что новый геополитический передел, каким бы он ни был, не будет чреват войной, как это было в начале XX века, то сейчас для этой уверенности все меньше оснований. А символические часы Судного дня переведены еще раз вперед. В то же время, как показало последнее обострение между Соединенными Штатами и Ираном, гибридное противостояние тоже исчерпывает себя: наступает санкционная энтропия. То же можно сказать по поводу тарифных войн, если судить о первой фазе урегулирования торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином. По такой логике дальше остается только перейти к полномасштабному конфликту с опасностью его силовой эскалации.

Отказываясь договариваться на равноправной основе в порядке некого нового внешнеполитического принципа, апеллируя к "просвещенному эгоизму" (enlightened self-interest) под разными лозунгами и провоцируя хаос в расчете осложнить положение своих реальных и потенциальных конкурентов, Вашингтон и Лондон запускают чуть ли не ницшеанскую переоценку ценностей в международных отношениях. Можно говорить и о "глобальном импичменте", как это определяет Федор Лукьянов. Но суть остается: вырваться в своем собственном развитии вперед за счет всех остальных и выйти на позиции, которые позволят вновь диктовать свою волю остальному миру, когда прояснятся базовые характеристики нового этапа мирового развития, включая его технологический уклад.