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Врач объяснила резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Китае
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РИА Новости

Врач объяснила резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Китае

20:55 28.01.2020
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Резкий рост числа новых случаев заражения новым типом коронавируса объясняется тем, что у ранее заразившихся наступил период проявления симптомов, эти цифры будут расти еще какое-то время, в этом нет ничего удивительного, эксперты ожидают этого, заявила член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань.
За минувшие сутки власти Китая сообщили о 1771 подтверждённом новом случае заболевания, а также зафиксировали 26 летальных случаев (24 - в провинции Хубэй, один – в Пекине, один – в провинции Хайнань). При этом всего с начала вспышки зарегистрировано 4515 случаев заражения.
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"Нынешний рост случаев заражения есть в наших прогнозах, потому что у тех, кого заразили выехавшие в различные провинции страны уханьцы, начали постепенно проявляться симптомы болезни. Можно сказать, что сейчас такой пиковый период проявления симптомов заражения, поэтому ничего странного в росте случаев заражения нет", - сказала Ли Ланьцзюань в эфире Центрального телевидения Китая.
Она затруднилась ответить, когда наступит самый пиковый период эпидемии, но подчеркнула, что на данный момент самое главное найти уже заразившихся и изолировать их.
"Если мы сможем найти всех заразившихся, всех их изолировать, то спустя 14 дней, когда пройдет инкубационный период, цифры постепенно начнут снижаться… Если они уже изолированы, то больше не могут заражать других, мы не боимся увеличения цифр, это есть в наших расчетах. Самое страшное для нас - не знать о тех, кто заражен", - пояснила эксперт.
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