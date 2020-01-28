Врач объяснила резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Китае

"Если мы сможем найти всех заразившихся, всех их изолировать, то спустя 14 дней, когда пройдет инкубационный период, цифры постепенно начнут снижаться… Если они уже изолированы, то больше не могут заражать других, мы не боимся увеличения цифр, это есть в наших расчетах. Самое страшное для нас - не знать о тех, кто заражен", - пояснила эксперт.