Трамп: США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это карта более чем удвоит палестинскую территорию со столицей Палестинцы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство", - сказал он.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.