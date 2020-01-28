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Трамп: США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме
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РИА Новости

Трамп: США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме

20:48 28.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, заявил президент США Дональд Трамп.
"Это карта более чем удвоит палестинскую территорию со столицей Палестинцы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство", - сказал он.
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Обострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИерусалимВашингтон (штат)Восточный ИерусалимИзраильВ мире
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